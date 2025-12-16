台中每日175噸廚餘恐塞爆焚化爐 遭批配套不足 環保局提解方

全台明年將恢復廚餘養豬，台中市有9成、30場養豬戶申請恢復廚餘養豬。（圖／台中市府）

全台廚餘養豬明年將暫時解禁，台中市綠營議員16日指出，明年社區大樓、小吃攤及清潔隊收到的廚餘不可轉賣給養豬戶，將有大量廚餘流入焚化爐，痛斥環保局至今仍採「無溝通、無數據、無配套」的消極態度，將拖垮清潔隊員；據統計，將有175噸無法餵豬。環保局表示，已盤點各區清潔隊收運量能，將爭取預算擴充人力、車輛；去化量能部分，能源化、堆肥化及黑水虻等也在規畫中。

全台明年將恢復廚餘養豬，台中市有9成、30場養豬戶申請恢復廚餘養豬，根據統計，台中市目前熟廚餘每日平均約280噸，包括餐廳等事業廚餘約105噸，社區大樓廚餘約105噸，以及清潔隊沿街收運家戶廚餘約70噸。明年恢復廚餘餵豬後，社區大樓廚餘約105噸及清潔隊沿街收運家戶廚餘約70噸無法賣給養豬戶餵豬。

市議員周永鴻指出，清潔隊明年廚餘無法賣給養豬場，必須自行處理，且家戶、小吃攤與社區大樓廚餘均不得養豬，清潔隊需處理的廚餘還會再增加，倒數半個月，環保局仍狀況外，面對政策變革在即，卻維持「無溝通、無數據、無配套」的「3無」消極態度。

周永鴻進一步指出，一、無溝通：未告知社區大樓與小吃攤明年新制，部分民眾誤認有緩衝期，屆時若無人清運，恐爆發「廚餘亂丟潮」。二、無數據：養豬戶退場加上法規限制，將致清潔隊收運量暴增，環保局竟稱「無法評估」增加數量，形同瞎子摸象。三、無配套：目前缺乏去化管道，若全數送往焚化爐，廚餘脫水流程仍需仰賴人工，將致基層隊員過勞。

環保局強調，針對收運量能部分，已盤點各區清潔隊收運量能將爭取預算擴充人力、車輛；去化量能部分，能源化、堆肥化及黑水虻等資源化處理設施去化也在規畫中，政策轉型過渡期，籲請市民配合源頭減量、瀝乾廚餘水分，家戶廚餘無法養豬，後續清運、處理成本才能降低。

環保局表示，委外清運社區大樓可先洽原委託之一般垃圾清除業者協助收運，並送至廚餘處理設施去化，小吃攤可利用沿街收運垃圾車交付清潔隊收運。另家戶廚餘因具防疫風險全面禁止養豬，需送至能源化、堆肥化及黑水虻等資源化處理設施去化，因處理方式不同，相關清運及處理費用較以往有所增加，將循市場機制反應於廚餘產生源。

