台中每日300噸廚餘 暫脫水處理

台中市議會25日市政總質詢，民進黨議員黃守達（右起）、謝志忠、王立任、張玉嬿等人關心垃圾及廚餘去化問題。（陳淑娥攝）

台中文山焚化廠因廚餘收受過量，24日晚間因貯坑含水量過高致滑坡而「暫停進場」，市府緊急將垃圾及廚餘改送后里焚化廠，市議員25日在議會質詢每天300頓廚餘如何去化，要求市府盡速提解方。市長盧秀燕強調，目前調度沒問題，短期以脫水設備協助，長期則建置高效能廚餘處理設施。環保局長吳盛宗表示，已跟廠商接洽，乾化後可降低50％廚餘含水量。

民進黨議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿、施志昌昨在議會關心垃圾及廚餘處理問題。謝志忠指出，根據環保局統計，台中每日垃圾約有200噸處理缺口，加上每日廚餘300噸，合計每日超過500噸以上無法有效處理的缺口，若遇上焚化爐歲修，垃圾問題更棘手。

廣告 廣告

謝志忠表示，盧市府上任7年來，垃圾與廚餘政策完全不及格，不僅缺乏前瞻規畫，面對緊急狀況毫無應變能力，導致后里焚化廠大排長龍，垃圾和廚餘嚴重無法去化。他強烈要求，盧市長任期剩1年，應盡速提出垃圾與廚餘處理政策，以及具體期程與執行規畫。

施志昌提到，廚餘從單純的環保課題惡化成迫在眉睫的重大民生危機，全市垃圾處理系統處處卡關，質疑量能嚴重不足的過渡期間，市府應急手段就是讓大量廚餘與一般垃圾混燒，會不會下一個關閉的就是后里焚化廠。

王立任表示，台中3座焚化廠每年產生2.5萬噸飛灰，受限於外縣市處理費調漲，自今年1月起飛灰沒有委外處理，只能堆置場內，文山焚化廠已堆置4000多包、約5100噸飛灰，甚至堆置在橋下、鄰近溪流，嚴重威脅環境安全，憂心未來恐出現飛灰山。

盧秀燕強調，為妥善處理垃圾與廚餘，短期內啟動分流調度因應，例如以脫水設備降低廚餘含水量；中長期則啟動完整計畫，包含建置高效能廚餘處理設施、黑水虻等多元處理技術。

吳盛宗表示，已跟2家廠商接洽，將採物理壓縮及化學加熱乾化廚餘，預計可降低50％廚餘含水量。另文山焚化廠飛灰暫置區已依規設置防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施，每周針對新產出飛灰穩定化物辦理TCLP試驗及戴奧辛等檢測，結果均符合標準。