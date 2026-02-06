台中毒犯警局內錄影！「偵訊筆錄PO網」爽玩手機…囂張畫面曝光被抓了

記者吳泊萱／台中報導

毒品現行犯蔡男遭上銬逮捕後，在派出所偵訊室滑手機玩博弈遊戲，還錄影PO網。（圖／翻攝自IG）

昨日（5日）清晨7時許，台中市警五分局松安派出所接獲轄區內一處摩鐵發生糾紛案，員警到場將4名男女帶回調查，過程中一名29歲蔡姓男子因持有毒品被依現行犯上銬逮捕。不料，蔡男被上銬後，竟在派出所內持手機錄影，還將偵訊筆錄PO上網，囂張行徑引發輿論抨擊。對此，五分局坦承疏失，表示員警未落實三安要求，戒護過程未妥善管控，將依規定進行懲處；另外，因蔡男行為涉犯妨害秘密罪，警方詢後已將蔡男移送地檢署偵辦。

廣告 廣告

蔡男因持有毒品被依現行犯逮捕，在偵訊室內拍下筆錄內容錄影PO網。（圖／翻攝自IG）

畫面拍下，穿橘色短褲的蔡姓男子（29歲），拿著手機一路拍，錄下自己從摩鐵被帶上警車前往派出所的畫面，接著在偵訊室內大肆錄影，直到被員警搜出持有毒品，左手被上銬後，又趁員警不注意，掙脫手銬開心唱歌。

蔡男因持有毒品被依現行犯逮捕，在偵訊室內拍下筆錄內容錄影PO網。（圖／翻攝自IG）

蔡男持毒罪證明確，後續又被上了腳銬，但蔡男完全沒在怕，再度趁員警不注意，拿手機拍下偵訊室的電腦筆錄內容，還PO網炫耀，甚至在偵訊室內玩博弈手遊，還不忘接插座幫手機充電。明明是毒品現行犯遭逮捕，卻在派出所內快樂滑手機，還無人制止，誇張行徑引發網友抨擊，質疑警方太離譜。

對此，五分局坦承疏失，表示本案是民眾糾紛案，請蔡男以關係人身分到案協助調查， 員警偵辦過程中因另案查獲蔡男持有毒品，依現行犯逮捕。但員警未落實三安要求，戒護過程中又疏未妥善管控，導致蔡男拍攝相關畫面上傳社群，本案屬於偵辦案件管控疏失，分局已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。

蔡男在偵訊室錄影PO網，涉犯妨害秘密罪，警方移送地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，吸食與持有毒品就算被以現行犯身分逮捕，因手機不是主要的犯罪工具，警方不能查扣，但在偵訊過程中，嫌犯不能使用手機，也不能錄音錄影。

蔡男在偵訊過程中拍攝畫面上傳社群媒體，已涉犯《刑法》妨害秘密罪等情，五分局已於今日（6日）下午2時30分通知蔡男到案，詢後移送台中地檢署偵辦。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

雲林離奇死亡車禍！男高速追撞違停小貨車…「機車嵌後車斗」慘死畫面曝

好心假扮女友陪網友見阿公！正妹慘遭噁男拖進車庫性侵…法官判賠50萬元

役男打靶中彈毀容照瘋傳！12人散布驚悚照慘了…女軍官、保大警全遭起訴

18歲新兵打靶臉被炸掉三分之一！中檢偵結調查結果曝：「1習慣」釀禍

