台中毒蟲衝泳池「對2童扣扳機」 綠營質疑新聞壓2個月「市民全不知」

台中市今年10月10日國慶日爆出槍擊未遂案，一名29歲陳姓男子狂飲20包毒咖啡包後，竟持改造手槍闖入西屯區一間游泳教室，對葉姓教練、6歲女童、7歲男童近距離扣下板機。所幸手槍未擊發，三人逃過一劫。翻攝自陳俞融臉書



台中市今年10月10日國慶日發生一起重大案件，一名29歲陳姓男子狂飲20包毒咖啡包後情緒失控，竟持改造手槍闖入西屯區一間游泳教室，對正在教學的葉姓教練與一對6歲女童、7歲男童近距離扣下板機。所幸手槍未擊發，三人逃過一劫。案件直到12月3日台中地檢署以殺人未遂起訴後才曝光，引發綠營議員質疑，市府刻意淡化、甚至「蓋牌」重大治安事件。

台中市警局第六分局表示，案發當晚18時47分獲報後，員警5分鐘內到場，當場壓制陳男並查扣改造手槍、毒品。警方指出，陳男當時疑似施用毒品，返回住處搜索後亦查獲相關物證，因涉及槍砲、毒品、殺人未遂等罪嫌，全案已移送台中地檢署偵辦。

警方表示因「偵查不公開」，當時僅針對現場砸車毀損發布簡短說明，並未對外揭露泳池內的槍擊未遂細節。然而經檢視各官方網站、群組皆未找到警方公開新聞稿，六分局後改口稱「有回覆部分媒體詢問」，但非公開發布。

民進黨台中市議員蔡耀頡痛批，第六分局12月3日上午還發布1400字新聞稿，自豪宣傳「四邊形戰士」掃黑緝毒戰績，強調肅槍有成，結果中午就被起訴書狠狠打臉，凸顯市府「活在平行時空」。

議員陳淑華指出，如此重大事件竟是檢方起訴後才讓市民知道，市府怎能不發布消息讓民眾提高警覺？議員周永鴻議員更怒斥，10月發生持槍攻擊案，卻被市府淡化成「砸車案件」，若非天佑孩子發生卡彈，後果不堪設想。

議員林祈烽質疑，市府忙於宣傳台中購物節，棄市民和孩子的安全於不顧，連基本的知情權都無法保障，「到底還有多少事是我們不知道的？」

市議員陳俞融提到，警方事後以「偵查不公開」為由噤聲，但保護民眾與提醒風險，是市府責無旁貸的義務，而不是選擇性資訊管理；市民需要的是透明與誠實，而不是粉飾太平。

針對外界質疑，第六分局強調已第一時間壓制嫌犯並依法聲押羈押成功，且隔日（10/11）即發布新聞稿，「以安定人心並展現警方積極作為，絕無隱匿、蓋牌輿情之情事」。

台中地檢署於12月3日公布起訴內容，認定陳男持槍朝未滿七歲孩童扣板機，具備殺人犯意，依殺人未遂、恐嚇、槍砲、毒品等罪嫌起訴，並經法院裁定自12月3日起羈押禁見三個月。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

