台中毒蟲被抓全程錄影PO網！派出所偵訊室全公開…爽玩手機超扯畫面曝

記者吳泊萱／台中報導

蔡男因持有毒品被依現行犯逮捕，被上銬後竟在偵訊室內滑手機，還錄影PO網。（圖／翻攝自IG）

台中市警五分局爆發嚴重警紀疏失，昨日（5日）清晨7時許，松安派出所接獲轄區內一處摩鐵發生糾紛案，員警到場將4名男女帶回調查，過程中一名29歲蔡姓男子因持有毒品被依現行犯上銬逮捕。不料，蔡男手腳都被上銬後，竟在派出所內持手機錄影，還將偵訊筆錄PO上網，囂張行徑引發輿論抨擊。對此，五分局坦承疏失，表示員警未落實三安要求，戒護過程未妥善管控，將依規定進行懲處。

蔡男因持有毒品被依現行犯逮捕，在偵訊室內拍下筆錄內容錄影PO網。（圖／翻攝自IG）

畫面拍下，穿橘色短褲的蔡姓男子（29歲），拿著手機一路拍，錄下自己從摩鐵被帶上警車前往派出所的畫面，接著在偵訊室內大肆錄影，直到被員警搜出持有毒品，左手被上銬後，又趁員警不注意，掙脫手銬開心唱歌。

蔡男因持毒遭上銬逮捕，卻趁員警不注意掙脫手銬，在一旁唱歌自嗨。（圖／翻攝自IG）

由於蔡男持毒罪證明確，後續又被上了腳銬，但蔡男完全沒在怕，再度趁員警不注意，拿手機拍下偵訊室的電腦筆錄內容，還PO網炫耀，甚至在偵訊室內玩博弈手遊，還不忘接插座幫手機充電。明明是毒品現行犯遭逮捕，卻在派出所內快樂滑手機，還無人制止，誇張行徑引發網友抨擊，質疑警方太離譜。

毒品現行犯蔡男遭上銬逮捕後，竟在派出所內滑手機玩博弈遊戲。（圖／翻攝自IG）

據了解，承辦員警一開始有查扣蔡男手機，但後來蔡男要求取回手機聯繫家屬，員警竟同意歸還，導致後續蔡男錄影PO網，也給了蔡男滅證機會。

對此，五分局坦承疏失，表示本案是民眾糾紛案，請蔡男以關係人身分到案協助調查， 員警偵辦過程中因另案查獲蔡男持有毒品，依現行犯逮捕。但員警未落實三安要求，戒護過程中又疏未妥善管控，導致蔡男拍攝相關畫面上傳社群，本案核屬偵辦案件管控疏失，本分局已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。

