台中毒蟲被抓竟全程錄影PO網！拍筆錄電腦無人制止 網轟：太誇張

蔡男被依現行犯逮捕，竟能用手機玩遊戲，甚至接近員警拍攝筆錄電腦。 圖：翻攝自IG

[Newtalk新聞] 台中市警五分局爆發嚴重疏失，昨日松安派出所轄區內一處摩鐵發生糾紛案，員警到場將4名男女帶回調查，其中29歲蔡姓男子持有毒品被依現行犯上銬逮捕。不料蔡男竟拿手機拍攝所內偵訊室、筆錄電腦，還一手上銬、一手繼續滑手機，連續發限時動態炫耀，網友怒轟太誇張，警方坦承疏失，將開會研議對警員懲處。

第五分局松安派出所昨日接獲報案，轄區內一間旅館發生糾紛案，員警將現場3男1女帶回釐清，其中蔡男涉嫌持有毒品，隨即依毒品現行犯逮捕，同時搜身、查扣手機，事後蔡男以「要聯繫家屬為由」，員警便將手機交還且後續沒有再查扣。

廣告 廣告

蔡姓男子從旅館處搭上警車就開始錄影，還戲稱「來搭55688耶」，隨後更與警員抽菸、合影，到派出所取回手機後，左手被上銬情況下仍拿手機繼續錄影，甚至能起身靠近警員並近距離拍攝紀筆錄用的電腦畫面，甚至掙脫手銬，過程中均未見警員制止。

甚至蔡姓男子繼續用手機玩線上遊戲，並使用派出所公家電力充電，被警車移送至台中地檢署期間，都始終錄影上傳。誇張行徑引發網友抨擊，警職網友直言，「為什麼現行犯逮捕上銬後還能使用手機？還拍偵訊室，甚至拍電腦筆錄畫面，派出所駐地內部是不能拍照錄影的，更扯的是電腦前面的警察竟然沒制止，質疑這間派出所的警員到底在幹嘛？」

第五分局坦承疏失，表示本案是民眾糾紛案，請蔡男以關係人身分到案協助調查， 員警偵辦過程中因另案查獲蔡男持有毒品，依現行犯逮捕。但員警未落實三安要求，戒護過程中又疏未妥善管控，導致蔡男拍攝相關畫面上傳社群，本案核屬偵辦案件管控疏失，本分局已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

工程師嗆「殺青鳥斬首賴清德」！北檢起訴求重刑

渣男「戀愛包裝投資」行騙 高雄女「真心換絕情」人財兩失