台中毒販心虛鬧笑話！為躲警自撞車頭全爛 狼狽遭逮搜出大批毒

記者林意筑／台中報導

楊男為了規避警方查緝，未注意車前狀況自撞分隔島。（圖／翻攝畫面）

台中一名綽號「小光」的楊姓男子在台中地區販毒，日前台中警方掌握情資後進行追查，過程中楊男疑似做賊心虛，覺得有人在跟蹤他，不僅頻繁更換使用車輛，還逆向駕駛、逆向停等紅燈，甚至自撞分隔島把車輛撞毀，讓蒐證員警好氣又好笑。警方待蒐證完備前往搜索，查扣大批毒品、依拖咪酯煙彈及子彈等證物，並依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送，檢方偵結後提起公訴。

警方在楊男身上查扣大批毒品、依拖咪酯煙彈及子彈等證物。（圖／翻攝畫面）

台中市警局刑大偵二隊、和平分局偵查隊日前接獲情資，指綽號「小光」的41歲楊男在台中地區販售一級毒品海洛因、二級毒品安非他命等，警方為了蒐證展開追查，發現楊男生性多疑，為了規避警方查緝，還頻繁更換使用車輛。警方指出，楊男生性多疑，疑似做賊心虛，為確認是否遭人跟蹤，不僅駕車逆向停等紅燈，甚至未注意車前狀況自撞分隔島，讓蒐證員警直呼「好氣又好笑」。

楊男遭壓制逮捕，最終被依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。（圖／翻攝畫面）

去（2025）年9月時，警方持搜索票前往楊男租屋處、車輛等處進行搜索，當場查扣海洛因、大麻、安非他命、依拖咪酯煙彈、煙油、針筒、子彈及販毒所得新台幣4600元等證物，從查扣證物中，顯有進行依拖咪酯分裝的事證，全案經檢察官偵結後，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

