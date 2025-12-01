台中毒駕男急搶「好市多黑五」 恍神倒車又暴衝連撞3車 離譜畫面曝光

記者潘靚緯／台中報導

台中41歲李姓駕駛毒駕上路精神恍惚，在北屯好市多賣場內停車場，失控連撞三輛車。(圖／翻攝畫面)

好市多黑色星期五購物週昨(30)日最後一天，大批購物人潮湧入賣場，台中好市多北屯店內停車場發生追撞車禍。41歲的李姓男子駕駛銀色自小客車，在停車場內疑似倒車時失控連續擦撞3輛車，員警到場後，發現李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後實施唾液毒品快篩呈陽性反應，確認毒駕，依違反道交條例開單舉發，並移置保管車輛，涉及毒品部分，將依後續尿液檢驗結果移送法辦。

銀色轎車追撞白色賓士車後，又錯把油門當煞車，猛力追撞後方柱子。(圖／翻攝畫面)

昨(30)日下午4點45分，位於北屯區敦富路好市多賣場內，擠滿前來搶購的車潮，一輛銀色轎車在尋找停車位時，突然失控撞向前方一輛賓士車車頭，正當他準備倒車時，疑似錯把油門當煞車，猛力撞向停車場的柱子，發出巨大聲響，周遭車輛見狀紛紛倒退遠離，沒想到銀色轎車停下幾秒後，瞬間暴衝撞向前方的轎車，車上駕駛與女乘客嚇得尖叫，女乘客遭受突如其來的撞擊，直呼「頭好痛」。

銀色轎車失控暴衝撞向前方休旅車，撞擊力道之大造成車頭、車尾全毀。(圖／翻攝畫面)

銀色轎車在賣場內失控連續追撞三輛車，車禍現場相關影片被放上社群平台Threads，網友紛紛留言回應表示：「倒車重踩油門，往前又重踩油門，為什麼喜歡重踩油門？」、「黑五急著買」、「黑五剩下來的錢都不夠賠」、「

雙腳開車吧，不然怎麼會這麼扯

」、「

有倒車雷達也救不了這種雞腿換駕照的

」。

警方獲報到場，發現肇事的李姓男子神情恍惚，疑似毒駕，經實施唾液毒品快篩後呈現陽性，員警立即查扣車輛、移送法辦，避免對其他用路人造成危害，確保道路安全無虞。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

