台中比丘酒駕撞賓士肇逃 遭警「大外刈 」制伏畫面曝

【緯來新聞網】一名穿著僧服的男子昨（31日）在台中市殯儀館附近涉嫌酒駕肇事，欲逃逸時遭多名民眾攔截。台中市政府警察局接獲報案後趕抵現場，發現駕駛為一名自稱出家的比丘。警方依法強制壓制該男子後，帶回派出所調查。

台中比丘涉酒駕肇逃。（圖／翻攝畫面）

警方初步說明，事件發生於晚間，該名比丘駕車行經台中市西區時，疑似於迴轉時撞上一輛賓士汽車，事後試圖駛離現場。多名在場民眾與車主友人合力攔阻，避免其逃逸。現場錄影畫面亦被民眾上傳至社群平台，引發網路關注與討論。

台中比丘涉酒駕肇逃。（圖／翻攝畫面）

此事件受到關注的原因，在於肇事男子穿著僧服，但酒駕且肇事逃逸行為明顯違背一般人對出家人的印象進而引起討論。有網友表示自己當時就在現場，該名男子自稱出家人，但無頭陀戒疤，且行為反常，與佛教戒律形象不符。其於警方盤查過程中屢次閉眼裝傻，拒絕回應詢問，並試圖掙脫離開。警方最終使用壓制技巧「大外刈」將其制服，並依法偵辦。



據《中華民國道路交通管理處罰條例》規定，酒後駕車涉及公共危險，若確認屬實，將依法移送偵辦。警方指出，已對涉事駕駛實施酒測，並將依檢測結果進一步釐清是否涉及刑責。



