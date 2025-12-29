台中民宅深夜惡火奪命！ 66歲男陳屍火場 94歲父痛失獨子

今天凌晨2時22分，台中市潭子區和平路69巷28號一處2樓鋼筋混凝土結構、3樓鐵皮加蓋的透天建築物發生火警。火勢發生時，熊熊烈焰伴隨濃烈黑煙從2樓不斷竄出，對面鄰居及時發現並通報119。

據火災附近住戶表示，當時聽到類似瓷器爆掉的劈哩啪啦聲響，出門查看時發現對面民宅已經起火，隨即敲門通知鄰居逃生並報警。

台中市消防局接獲通報後，立即出動各式消防車20輛、消防人員43名前往灌救。消防隊在3分鐘內抵達現場，發現2樓火煙竄出，隨即佈設水線展開搶救，並加派兩個分隊支援，避免火勢延燒至其他建築物。經消防人員全力撲救，火勢於凌晨2時45分獲得控制並撲滅。

消防人員破門進入火場後，在1樓房間成功救出94歲連姓老翁，經救護人員檢視意識清楚無大礙。然而，消防人員在2樓前側房間發現66歲連姓男子倒臥床上，已明顯死亡，現場無其他逃生跡象。

獲救的94歲老父親在火場外悲痛不已，頂著一頭白髮不願離開，不斷向救災人員強調兒子還在裡面。老翁向警方表示，他住在1樓，兒子獨自住在2樓，平常孫子會同住，但昨天假日不在家。他在火警發生前曾聽到爆炸聲響，懷疑可能是兒子將汽車電池帶到2樓房間充電，造成電池爆炸引發火災。

面對失去兒子的打擊，老翁看著燒毀的房屋感嘆表示，兒子沒了很難過，今後不知該如何是好。鄰居和慈善單位人員隨後前往關懷慰問。

大雅警分局表示，接獲通報後立即派遣頭家派出所員警到場，拉設封鎖線並實施交通管制，配合消防人員救災。警方已通知家屬到場，將報請檢察官相驗釐清死因，詳細起火原因由火調人員持續調查釐清中。

