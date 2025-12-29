台中民宅深夜惡火奪命 9旬翁急喊「兒子在2樓」見兒成焦屍淚崩

台中潭子區某民宅29日凌晨發生火警，導致2樓住戶死亡悲劇。（圖／翻攝畫面）

台中市潭子區29日凌晨發生火警，平路路69巷內的民宅因不明原因起火，住在一樓的94歲連姓老翁被即時救出，其住在2樓的66歲兒子被發現時卻已明顯死亡，老翁聽聞噩耗悲慟不已，警方目前已排除外力介入可能，確切案情則仍須釐清。

29日凌晨2時許，連姓老翁居住的3層樓建物因不明原因起火，火勢迅速延燒一發不可收拾，消防局獲報後，派遣第一大隊、轄區頭家厝分隊等共計7個單位，出動各式消防車20輛、消防人員43名，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官救援。

廣告 廣告

警消到場後立刻救火，並於凌晨2時42分在一樓房間內找到連姓老翁，老翁心急如焚，不斷向消防人員表示兒子還住在2樓，消防人員則繼續搜救，於凌晨2時44分找到連男，但他當下全身嚴重燒燙傷、已明顯死亡，火勢則在凌晨2時45分被撲滅。

老翁聽聞噩耗悲慟不已，後續被交由區公所安置，而連家平時一家三口同住，屋主妻子因剛好不在家而躲過一劫，警方目前已排除外力介入可能，確切案情則仍須釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

嫌9歲兒作業寫太糟！媽媽氣到「呼吸性鹼中毒」倒地 手痙攣呈雞爪狀

最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到