台中民宅火警！ 疑越籍學生租屋處＂炸春捲＂未關火釀災

中部中心／張喬羿、李柏瑾

23日上午，台中市霧峰區，一棟由4名越南籍學生所承租的民宅，突發火警！根據了解，是其中一位住戶要炸春捲吃，結果人離開廚房，火卻沒關，火警也一度造成一名女學生受困，所幸平安獲救，不過以防萬一，消防隊員還是將她預防性送醫。

住宅二樓，不斷冒出白煙，消防人員，全副武裝，一刻都不敢怠慢，

23日上午10點多，台中市霧峰區吉峰西路上一間民宅，突然竄出火煙，附近鄰居見狀，立即報警，還有些民眾，衝出門，試圖幫忙滅火。

熱心民眾：「我本來要進去打火，可是煙太大打不了。」





台中民宅火警！ 疑越籍學生「炸春捲」未關火釀災

冒白煙！ 疑越籍學生租屋處＂炸春捲＂ 忘了關火釀火警（圖／翻攝畫面）





所幸火勢在短時間內就被撲滅，根據了解，這處民宅，由4名越南籍學生承租，火警當下，有一人出去上班，所以房屋內一共有3人，但好端端的，怎麼會突然發生火災？

越南籍學生vs.火調人員：「我炸春捲（炸春捲）對對對，（油多少）很少（很少），（火沒有關是不是），我可能我忘記我關小小火。」





台中民宅火警！ 疑越籍學生「炸春捲」未關火釀災

忘了關火！ 越籍學生租屋處＂炸春捲＂ 油鍋起火釀民宅火警（圖／翻攝畫面）





原來，這名學生，當時在1樓炸春捲，但轉了小火，人就跑掉，忘記自己還在煮飯，火警也造成，一名25歲女大學生，一度受困在2樓陽台，所幸平安獲救，意識清楚，但這處住宅，已經不是第一次發生火災。

當地里長：「有一次也是小事情，我們就跟房東建議說，你建議他們租客不要煮，你要煮菜我就不租你，要保護鄰居才對啊，不能說這是不小心，這房子是一整排的欸。」

先前就曾發生過類似意外，現在又因為炸春捲，再度釀成火警，也讓附近住戶，提心吊膽，不敢大意。

原文出處：台中民宅火警！ 疑越籍學生「炸春捲」未關火釀災

