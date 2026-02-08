台中民眾服務社辦公益活動 揮毫義剪關懷弱勢

▲台中市民眾服務社今日在中國國民黨台中市黨部一樓川堂舉辦「寒冬送暖義剪暨新春揮毫送春聯」公益活動，現場氣氛熱鬧溫馨。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台中市民眾服務社今（8）日在中國國民黨台中市黨部一樓川堂舉辦「寒冬送暖義剪暨新春揮毫送春聯」公益活動，現場氣氛熱鬧溫馨，吸引許多民眾與弱勢家庭參與，共同迎接丙午馬年新春到來。

活動自上午9時展開，由書法老師現場揮毫贈送春聯，寫下「神馬攏賀」「馬到成功」「馬上有錢」等吉祥祝福，民眾踴躍排隊索取，現場洋溢濃厚年節氣氛，春聯在短時間內全數贈罄，場面熱絡。

上午11時起進行「寒冬送暖」關懷發放，台中市民眾服務社為弱勢家庭提供愛心物資與禮金，每戶包含：禮金2,000元、棉被一條、蘿蔔糕兩條、有機蛋一盒、人蔘土雞一包、鹹豬肉一條、白米一包，以及枸杞與紅棗各一包，盼讓受助家庭溫暖過年。

本次活動也吸引多位政界來賓共襄盛舉，包括盧秀燕市長秘書張慧靜、職業總工會理事長辛萬、台中市議員楊大鋐、沈佑蓮、劉士州、北區樂英里里長劉玉琦親臨現場，以及立法委員廖偉翔、台中市議員朱暖英、黃馨慧特派助理代表，與民眾互動，共同見證公益關懷行動。

台中市民眾服務社郭元瑾理事長致詞表示，服務社長期關注社區弱勢，希望透過實際行動，將資源送到真正需要的人手中；同時藉由書法揮毫活動，傳承傳統文化、凝聚社區情感，讓關懷與祝福在新春期間延續。

台中市黨部副主委陳明振致詞指出，首先要特別感謝郭元瑾理事長以及所有熱心鄉親、志工朋友的付出，也感謝盧秀燕市長八年來對地方建設、社會公益與教育工作的長期投入與貢獻。

年底選舉至關重要，中國國民黨將秉持公開、公平、公正、透明的原則，推選最適合的市長候選人。不是沒有合適人選，而是優秀人選太多；待人選確定後，全黨上下將團結一致，全力爭取市長、議員與里長席次，為台中與台灣打拚。

陳明振副主委並強調，台中市黨部長期關注基層與弱勢族群，未來將持續結合地方社團與志工力量，推動更多公益服務，讓關懷真正落實到社區每一個角落。

台中市民眾服務社「寒冬送暖義剪暨新春揮毫送春聯」公益活動，在志工與社會各界熱心協助下圓滿完成。台中市民眾服務社將持續推動公益服務，落實社會關懷，傳遞愛與溫暖。