台中民調她急起直追 何欣純、楊瓊瓔這麼看

▲何欣純已開始母雞帶小雞，搭配各區市議員舉辦中小型說明會與客廳會。（圖／台中市議員黃守達提供，2026.01.23）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市「姐弟之爭」陷入僵局，根據TVBS最新民調，若黨內互比，江啟臣超越楊瓊瓔達34%。若江啟臣與民進黨何欣純對決，江領先15%；換成楊瓊瓔戰何欣純，只領先2%。值得注意的是，與去年相比，江雖一樣領先，但降了9個百分點，且何欣純的年輕人支持度明顯超車江啟臣。對此何欣純表示，民調真真假假，自己會笑著看待；楊瓊瓔則說「搞分裂這種親者痛、仇者快的事我絕不會做」。

楊瓊瓔去年11月底宣布爭取國民黨台中市長提名後，她和江啟臣的「姐弟之爭」越來越僵，民進黨徵召的何欣純則是穩健前行，目前以中小型客廳會的方式與選民面對面接觸。

廣告 廣告

根據TVBS今（23）日發布的最新民調，與一年前相比，江啟臣和何欣純支持度的差距，從原本24個百分點拉近到15個百分點；原本20-29歲的投票傾向，也從原本的江啟臣占優勢，變成何欣純44%高於江啟臣的35%。

之前何欣純曾質疑「姐弟之爭」的媒體民調「看起來像衝著楊瓊瓔來的」，今天她不再評論民調內容，只回應對於「高高低低、真真假假的民調結果我都尊重、都笑著看待」，目前最重要的是更努力勤跑基層、傾聽民意，握緊每一雙市民的手。

楊瓊瓔同樣強調尊重每一份民調，認為既是提醒也是鼓勵，並指出民進黨已確定人選，不會有人再做互比，當然是做對比！至於數字內容她不評論，「我們也有自己的內參」。楊瓊瓔認為，選舉本就不是一天兩天的事，自己態度一直很明確，支持公平、公開、透明的初選機制，選出最強候選人，這樣才能服眾。她可以很負責任地說，國民黨的團結比個人更重要，不管最後是誰出線，自己都會全力以赴，也保證「搞分裂這種親者痛、仇者快的事，我絕不會做」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中市長選戰最新民調超驚人！「這人」支持度下滑 年輕票大流失

台中藍營提名卡死！鄭麗文一句露玄機 媒體人：話裡已有答案

藍台中「姐弟之爭」破局！支持者網路互槓 江啟臣呼籲理性尊重