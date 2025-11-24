台中民防大隊聯誼餐會超暖！大隊長捐50萬助弱勢…盧秀燕感謝幹部付出

記者吳泊萱／台中報導

台中市長盧秀燕出席「114年民防大隊部暨顧問團聯誼餐會」，感謝民防幹部守護市民安全。（圖／翻攝畫面）

台中市民防大隊21日舉辦「114年民防大隊部暨顧問團聯誼餐會」，台中市長盧秀燕在會上特別感謝民防大隊長陳蓀裕、義警大隊長沈傳欽、義交大隊長李世斌、守望相助大隊長許智翔及山地義警隊長王子壬、志工大隊長張世欣等民防幹部，長期以來的辛勞與付出，協助台中市治安、交通及災害防護工作，守護市民安全。

台中市長盧秀燕出席「114年民防大隊部暨顧問團聯誼餐會」，感謝民防幹部守護市民安全。（圖／翻攝畫面）

盧秀燕指出，民防大隊大隊長陳蓀裕上任進入第3年，任內積極爭取民防弟兄福利，帶領民防大隊配合加強重要節日專案期間及各種節慶活動協勤工作，支援各級民防組織運作。尤其是今年7月15日舉辦的城鎮韌性演習，陳大隊長從演習前的協調會到正式演習，全程參與，指揮、率領民防大隊成員，配合各項任務規劃，圓滿完成演習任務。

民防大隊大隊長陳蓀裕表示，民防團隊是國土防衛與社會安全不可或缺的重要力量，感謝市警局對大隊部顧問及幹部的用心指導與協助，以及市府長期以來的支持，期待民防團隊能與市府團隊共同成長，守護台中。

民防大隊大隊長陳蓀裕，在聯誼餐會上捐贈50萬元關懷弱勢。（圖／翻攝畫面）

平時熱心公益的陳蓀裕，也趁這次聯誼餐會捐贈50萬元贊助「喜樂保育院」建設「喜樂方舟園區」，希望藉此機會拋磚引玉，感召更多人將愛傳達出去，一起關懷弱勢。



