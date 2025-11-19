台中氣溫驟降19人非創傷送醫 近半數無呼吸心跳

（中央社記者蘇木春台中19日電）台中地區昨天起氣溫驟降，台中市消防局統計，昨天上午至今天上午，共有19人非創傷送醫，其中有9人非創傷性到院前無呼吸心跳，都較前一天增加，提醒民眾天冷注意保暖與安全。

交通部中央氣象署表示，今天持續受東北季風影響，夜晚及清晨台南以北及宜蘭低溫約攝氏15到17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18到20度，各地感受涼冷，須注意保暖。

台中市消防局表示，18日上午8時至19日上午8時，計有19人非創傷送醫，其中有9人非創傷性到院前無呼吸心跳（OHCA），年齡介於49至91歲，相關送醫人數與前一日計有8人非創傷送救醫、4人非創傷性到院前無呼吸心跳相較，相關送醫人數明顯增加。

消防局提醒，非創傷送醫的也不一定是因為氣溫驟降而造成，但仍呼籲民眾應注意家中長輩保暖及安全。（編輯：陳清芳）1141119