台中水利再創全國首例！ 「食水嵙溪小水力發電」獲廉能透明獎 打造綠能與透明治理新典範

食水嵙溪小水力發電設置情形





由台中市政府水利局推動的「綠能共創‧廉能共榮－食水嵙溪小水力發電透明永續治理機制」創新計畫，榮獲市府114年「廉能透明獎」一般參賽類佳作肯定，不僅展現工程技術創新成果，更彰顯台中在能源轉型與透明治理並進上的具體實踐。

食水嵙溪小水力發電啟電典禮

台中市政府設立「廉能透明獎」，表揚各機關在公開、廉能與創新公共服務上的優異表現。今年競爭激烈，共有45個機關、65件提案參賽，水利局在書面審查及簡報詢答過程中表現亮眼，深獲評審肯定，成功脫穎而出，展現兼顧專業治理、廉潔行政與民眾信任的執行力。

廣告 廣告

水利局長范世億表示，食水嵙溪小水力發電計畫為全國首座由地方政府主導，於市管區域排水系統內設置的小水力發電廠。該案導入捷克製「虹吸式水輪機」，無需興建大型壩體，大幅降低對河川生態的影響，並結合「橫向截水溝」與「半屏蔽式水輪機」等創新設計，成功克服流量不穩定及洪水衝擊等工程挑戰，為台灣小水力發展開創嶄新模式。

在效益方面，電廠裝置容量達185kW，每年可發電約100萬度，相當於240戶家庭全年用電需求，並可產出約1,000張綠電憑證，全數由民間企業收購，為市庫創造穩定收益。同時，計畫落實「一滴水用三次」的循環利用理念，提升水資源整體使用效益，具體回應氣候行動與永續發展目標。

食水嵙溪小水力發電計畫亦以高度透明與公民參與作為核心特色。水利局於施工前主動辦理地方說明會，納入「不與民爭水」原則；完工後於現場設置即時發電資訊看板，並公開綠電憑證相關資料供民眾查詢，確保資訊公開透明、全民可監督。完工後進行的問卷調查顯示，高達84%的受訪民眾表示非常滿意，顯示計畫深獲地方支持與肯定。

水利局進一步表示，未來將持續深化食水嵙溪小水力發電廠的多元功能，串聯周邊水資源設施與自行車綠廊，打造兼具觀光、生態與環境教育的示範場域，並透過「愛水學堂」等教育推廣計畫，讓水資源保育與綠能理念向下扎根。食水嵙溪的成功經驗證明，只要以透明治理為基礎、以公眾信任為後盾，地方政府也能成為能源轉型的重要推手，未來將持續推廣此一模式，為台中邁向永續城市奠定更穩固的基石。

更多新聞推薦

● 手機一掃就能搭 雙北捷運、市區公車明年1/3開放QR code乘車