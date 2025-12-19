台中水利局、消防局辦理天然氣管線安全訓練

【記者陳世長台中報導】為營造更優質的生活環境，台中市政府水利局持續推動公共污水下水道管網建置，同時高度重視工程施工安全，致力降低施工過程中可能發生的意外風險。水利局於（18）日與中市消防局特搜大隊西屯分隊及欣中天然氣股份有限公司，共同辦理「下水道工程防止天然氣管線誤損及緊急應變教育訓練」，透過跨單位合作強化第一線人員安全意識與應變能力。



水利局表示，此次教育訓練課程內容相當多元，涵蓋天然氣相關法規與罰則說明、管線洩漏與火災防範及應變措施、職業安全重點、各類地下管線辨識，以及緊急止氣作業等實務重點，協助承辦人員、監造單位及施工團隊全面掌握安全施工要點，降低誤損風險。



水利局進一步指出，訓練過程中結合實際新聞案例，解析災害發生原因與防範作為，並加強學員對施工圖資的判讀能力，讓現場人員在遇到管線損害情形時，能即時使用止氣夾等緊急處置工具，將災害控制在可管理範圍內。同時，也強調應妥善劃設警戒範圍，管制人員與車輛進出，以避免二次災害發生，並建立完善通報機制，確保災害資訊即時回傳。透過實地演練，讓第一線施作人員及相關聯繫單位熟悉標準作業流程，做到平時謹慎、事發迅速應變。



此外，藉由消防局特搜大隊西屯分隊的專業課程，學員亦學習到天然氣洩漏與火災的預防觀念、緊急狀況處置原則，以及事故現場風險評估要領，並導入「HAZMAT緊急狀況處置」概念，包括H（Hazard Identification，危害辨識）、A（Action Plan，行動方案）、Z（Zoning，區域管制）、M（Managing，建立管理系統）、A（Assistance，請求支援）及T（Termination，善後處理）等步驟，強化整體應變專業，降低天然氣管線洩漏對環境及人員造成的風險。



水利局強調，市府未來將持續定期辦理現場施工人員教育訓練，提升工程人員的應變與處置能力，並與消防局及欣中天然氣股份有限公司建立穩定的跨單位溝通平台，強化公私協力及各公部門間縱向與橫向的協調與減災作為，確保公共管線開挖作業達到最高安全標準，朝向工安零缺失的目標邁進。此項工作不僅攸關市民生命財產安全，也展現市府對公共工程安全的高度重視，市府將持續努力，打造更安全、宜居的城市環境。