台中水湳中央公園跨年晚會維安 禁帶行李箱、登機箱

水湳中央公園跨年夜禁止攜帶大型行李。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕2026年台中水湳中央公園跨年晚會即將登場，為確保活動安全，台中市政府警察局全面提升維安層級，加強會場出入口安檢。市警第六分局西屯派出所長王凱政今(25)日表示，鑑於日前發生的1219台北捷運隨機攻擊事件，警方已提前強化跨年夜各項安全作為。

王凱政指出，本次安檢有兩大重點：一是民眾入場須配合安檢人員，短暫脫下口罩進行身分查驗，以利警方即時辨識；二是活動現場全面禁止攜帶行李箱或登機箱，避免藏匿危險物品，降低安全風險。

廣告 廣告

他強調，相關措施以「預防勝於事後處理」為原則，警方將加強查察刀械、爆裂物、易燃物、尖銳物品及遙控無人機等違禁品，呼籲民眾配合警方與工作人員指示，共同守護跨年夜安全，安心迎接新年。

水湳中央公園跨年夜禁止攜帶大型行李。(記者廖耀東攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光

男稱「張文是我哥」網路發文揚言殺逾千人 法官3理由裁定羈押

北捷連續攻擊》張文愛玩手遊、愛看動漫 生前就像個宅男

柯文哲「犯後態度不佳」被求刑28年6月 京華城案辯結明年3/26宣判

