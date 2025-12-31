台中水湳跨年演唱會 近８００警力出動維安

台中水湳跨年演唱會登場，今年邀請包括蕭敬騰、告五人、動力火車等多組重量級藝人輪番演出，警方動員近八百人維安。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

二０二六台中跨年活動三十一日晚在水湳中央公園盛大登場，台中市政府規劃演唱會及璀璨煙火秀，邀請蕭敬騰、告五人、動力火車等多組重量級藝人輪番演出，將吸引數萬人潮湧入。為確保活動順利進行及民眾安全，台中市警察局已完成整體勤務規劃，預計動員近八百名警力，全面加強現場安全維護與周邊交通疏導。

台中市警察局表示，水湳中央公園位處重要交通節點，鄰近逢甲夜市等人潮密集商圈，平日即有相當車流，跨年夜人車交織，勢必對周邊道路造成交通衝擊。警方將針對中央公園周邊主要道路及重要路口，分階段實施交通管制措施，並視現場人潮狀況彈性調整，相關管制將持續至明天逐步解除。

警方指出，跨年活動期間，現場除加派警力執行秩序維護外，也結合保安、交通、捷運警察、各分局警力及相關單位，出動警義消近八百人強化現場安檢、維安、人流動線引導、路口指揮與緊急應變，一路守護民眾從大眾捷運系統至會場、舞臺區、出入口的安全，以及交通動線的順暢，避免出現推擠或意外發生，讓民眾能安心迎接新年。

警方表示，今年跨年演唱會卡司陣容堅強，預期將掀起跨年高潮，強調將以「安全第一、順暢優先」為原則，全力守護活動現場秩序與市民安全，並呼籲民眾相互體諒、遵守規定，共同迎接平安、歡樂的新年。