台中水湳跨年「含金量」爆表 動力火車許願「健康」迎新年

「台中水湳跨年晚會」迎來2026年將由金曲常勝軍動力火車首唱。（圖／三立提供）

「2026台中最強跨年夜」台中水湳跨年晚會，今年祭出「全A咖」重量級卡司，堪稱全台「含金量」最高！已公布由金曲歌王蕭敬騰倒數壓軸，今（27日）再揭曉由告五人開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力熱唱，2026年由金曲常勝軍動力火車首唱。

擁有兩座金曲獎最佳演唱組合的動力火車，幽默提到雖曾以電影主題曲入圍金馬，但「相隔20年，再拿到金曲最佳演唱組合獎，應該是今年最難忘的事」，同樣在今年創下難忘回憶的麋先生與TRASH，不約而同表示最難忘的是在高雄巨蛋開唱。麋先生感動於回到巨蛋的「熱血感」，TRASH則開心團員多產，期待將各自的解鎖心得內化成創作能量。

針對跨年趕場，將在台中、台南兩地演出的麋先生幽默表示「團員本人」到齊就是核心要件。告五人透露會準備食物充飢，確保演出品質。動力火車則表示今年兩場距離不趕，安全至上。TRASH則必備暖暖包，以防被凍僵。

告五人許願新年將提醒自己多運動，並順利完成巡迴。（圖／三立提供）

展望2026，動力火車希望身體健康、推出新作品，顏志琳想減少追劇時間。告五人將提醒自己多運動，並順利完成巡迴。麋先生則許願「2026最想完成的，是我們的新專輯」，並戒掉所有可能導致新專輯延後的小毛病，讓新的一年更順利。

「2026台中最強跨年夜」將透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出，邀請大家一同參與這場由蕭敬騰、告五人、麋先生、TRASH、動力火車「全A咖」接力的音樂盛典，共同感受台中跨年的獨特魅力。

