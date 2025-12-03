台中水湳轉運中心明年上半年竣工 交通局啟動ROT招商

水湳轉運中心明年上半年峻工。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市水湳轉運中心預計明年上半年正式竣工，截至11月底工程進度已達95%，邁向最後完工階段，交通局今天舉行「水湳轉運中心興建營運移轉(ROT)」招商說明會，交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心整合國道客運、市區公車等多元運具，坐擁交通樞紐優勢，未來能有效串聯轉運人潮與商業活動，中心內的1樓與4樓可規劃超商、餐廳等附屬商業空間，商機可期。

今天的會場吸引近30位跨界產業參與，由於此次招商標的位於水湳經貿園區北側，緊鄰國道1號與台74線，具備匯聚大量人潮與車潮的條件，被譽為交通轉運的「黃金級地標」，近來多家北部企業表達強烈興趣。

廣告 廣告

交通局表示，基地位於西屯區經貿段1地號，占地3.35公頃，使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，提供建蔽率80%、容積率500%，採ROT模式辦理，契約許可期間20年，規劃內容包含B2、B3為汽車停車場，B1為機車及自行車停車場，且預留未來與機場捷運銜接的介面。

而1樓規劃為候車大廳與市區公車空間，2樓與3樓為國道客運月台，4樓規劃為辦公空間及行控中心；1樓與4樓提供多元商業服務開發空間，包括超商、餐廳與其他附屬商業，商機豐富，極具投資價值。

交通局更強調，隨著水湳經貿園區重大建設陸續成形，包括台中國際會展中心、綠美圖與台中流行影音中心，超巨蛋也確定落腳於此，將帶動大型演唱會、國際賽事與觀光人潮，交通需求與商業發展皆具高度潛力。

水湳轉運中心公告招商期間自2025年11月3日至2026年1月2日

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

烏龍？全聯台灣鯛魚排複驗 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

高雄12區超商垃圾費隨袋徵收 陳其邁:選一區擴及家戶全面試辦

