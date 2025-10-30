台中水湳迎建設落地關鍵期！「泰御SKY ISLAND」建構綠意浮島生活
（記者張芸瑄／台中報導）台中水湳經貿園區近年快速發展，今年被視為建設落地的關鍵時刻。隨著「綠美圖」、「國際會展中心」即將啟用，「水湳轉運中心」與「台中流行影音中心」也將陸續登場，「台中大巨蛋」也確定落腳水湳，預計2030年啟用。加上跨年晚會、元宵燈會等大型活動逐漸轉往舉辦，專家普遍看好水湳將重塑台中核心格局，甚至有望超越七期，成為下一個富人聚落。在此發展脈絡下，泰御建設於經貿路推出指標住宅新案「泰御SKY ISLAND」。
圖／「泰御SKY ISLAND」建築模型。以「鬱金香花朵意象」為設計靈感，立面線條延伸中央公園的自然語彙，打造出綠意與建築共生的獨特意象。提供 23至33坪多元格局。（翻攝 YouTube土地婆麗娜）
「泰御SKY ISLAND」位居水湳最精華的文商段，步行約3分鐘可達中央公園，座落30米經貿路上，為區域核心幹道，串聯七四快速道路與國道一號，並可快速銜接中科路，約10分鐘直抵中科園區。生活機能則兼具北側中清商圈與南側逢甲、七期，周邊亦有大型商場及餐飲聚落，形成完整成熟的生活圈。
圖／「泰御SKY ISLAND」基地位置。坐落水湳經貿30米經貿路核心軸線，兼具中科10分鐘產業動能、七期生活圈與完整學區機能。（翻攝 YouTube土地婆麗娜）
「泰御SKY ISLAND」以26層凌空浮島意象，延續中央公園的自然語彙，成為水湳區域的森林系建築新地標。由王銘鴻建築師設計，建築基座採「十三朵花朵平台」錯層造型，強調人與自然和諧共處。公設規劃包括挑高近10米迎賓交誼廳、半開放式露營烤肉區、25米游泳池，並取得三大節能標章候選資格，展現綠建築新典範。
產品規劃方面，基地面積568坪，規劃單棟大樓，樓層規劃地上26層、地下6層，提供23至33坪多元格局。25坪雙套房戶型具備3米3樓高，搭配德國Pronorm廚櫃、BOSCH家電及日系TOSTEM窗戶，兼顧採光與實用機能；33坪格局，主臥衛浴享雙面落地採光，規劃水準媲美高端飯店。
圖／「泰御SKY ISLAND」33坪樣品屋實拍。擁半開放式廚房、主臥衛浴雙面採光並搭配Duravit精品建材，靈活滿足多元生活想像。（翻攝 YouTube土地婆麗娜）
泰新機構深耕建築36年，率先引入美國專利防震工法，本案延續一貫高規格，建築管線具備抗震設計，並導入自有品牌「KENBO智能系統」，可透過行動裝置一鍵控制家電，展現智慧宅代表性。相較於水湳文商段多以40坪以上產品為主，「泰御SKY ISLAND」作為少數小坪數規劃的個案，兼具入門價值與稀缺性，入主水湳置產族群首選。
泰御Sky island｜台中西屯：https://go.hiyes.tw/88uw7b
更多引新聞報導
勇士火力全開！柯瑞、巴特勒合砍40分 主場轟垮快艇奪2連勝
日本月台「激戰」曝光！制服情侶忘情拉裙親熱 前後搖晃長達一分鐘
其他人也在看
玉山也難逃暖化威脅 氣象署揭數據：高溫天數急遽增加
台灣最高峰玉山長期以來象徵高山嚴寒環境，然而根據中央氣象署觀測，即使是這座高聳入雲的山峰，也正受到全球暖化顯著影響。氣象署分析72年來的觀測數據顯示，玉山站歷史上最高溫的前500名紀錄中，高達9成7發生在2000年之後，且超過6成集中在最近5年。中天新聞網 ・ 7 小時前
鼓勵「藍衫女孩」跨界思考 蘭女獲贈百本AI暢銷書
AI人工智慧議題夯，宜蘭縣蘭陽女中舉辦「AI時代的人文力量 × 未來職涯新想像」講座，邀請校友、名人分享應用AI經驗，台灣人工智慧協會也致贈100本暢銷書籍「台灣人工智慧實戰解方精選50」，鼓勵「藍衫女孩」勇於跨界思考，掌握未來趨勢。蘭陽女中校長陳銓說，AI時代的競爭力，不再僅是技術的堆疊，而是以人自由時報 ・ 6 小時前
防非洲豬瘟流竄 石崇良：本週起增加攤商稽查家次
台中養豬場日前出現非洲豬瘟確診案例，中央政府持續採取系列措施，希望避免影響擴大，行政院長卓榮泰也要求嚴查走私與夜市不法肉品流通。衛福部長石崇良表示，食藥署截至今年10月已完成3.5萬家次攤商、超商稽查，本週起也將增加查核家次。因台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟，農業部迅速撲殺195頭豬隻，中央也開設「非洲自由時報 ・ 6 小時前
中捷電扶梯安全小秘笈 緊急停機鈕關鍵時刻守護旅客
為維護旅客安全，台中捷運站電扶梯起訖點及中段位置均設有「緊急停機按鈕」。中捷公司表示，在搭乘電扶梯的過程中，若發生衣物或裙擺不慎捲入踏階，或有異物掉落時等突發狀況，應立即按下按鈕，可使電扶梯停止運行。中廣新聞網 ・ 6 小時前
膠鞋若卡住手扶梯 中捷公司提醒快按緊急停機鈕
近日北捷板南線新埔站手扶梯疑有民眾膠鞋卡住，中捷公司表示 ，台中捷運站電扶梯的起訖點及中段位置均設有「緊急停機按鈕」，民眾在搭乘電扶梯的過程中若發生衣物或裙擺不慎捲入踏階，或有異物掉落時等突發狀況，應立即按下按鈕，即可使電扶梯停止運行。中捷公司表示，電扶梯是旅客通往月台及出口最常使用的設備，民眾搭乘自由時報 ・ 6 小時前
鬼出沒「幽靈馬林糖」戴上巫婆帽更可愛～
鬼出沒「幽靈馬林糖」戴上巫婆帽更可愛～ 充滿萬聖節氣氛的「幽靈馬林糖」戴上巫婆帽可愛的模樣小朋友們都好喜歡呀！！ 食材 蛋白, 60g 糖粉, 60g 所需色膏, 少許 小餅乾,...iCook愛料理 ・ 6 小時前
澎湖縣政府推出農村再生遊程 創造農村旅遊發展契機
澎湖縣政府農漁局為推行澎湖農村再生，特別規劃農漁村體驗遊程，藉由遊程讓遊客進一步了解澎湖社區的特色與文化，進而提升農漁村的的價值．遊程從湖西鼎灣社區展開，鼎灣擁有悠久的歷史與豐富的文化資源，從七星山休閒公園開始，由導覽員帶領走訪鼎灣四眼井、洪根深故事牆、藥泉井與百草園區。這些景點不僅記錄了居民的生活自由時報 ・ 6 小時前
台中成非洲豬瘟破口 清大學者黃貞祥嘆官僚鬆散、體系失靈
台中市爆發非洲豬瘟疫情，成為台灣守非洲豬瘟疫情的破口；清大學者黃貞祥認為，從邊境檢疫、養豬場生物安全，到廚餘蒸煮監管，層層防線堪稱亞洲典範，大家守得那麼辛苦，結果被一個地方政府的怠惰與傲慢一夕之間拖進災難，「這不是病毒的勝利，而是官僚鬆散、體系失靈的結果」。自由時報 ・ 6 小時前
屏東分署11月份123聯合拍賣 高樹空地第一拍，歡迎來投標
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 好康來相報，法務部行政執行署屏東分署（下稱屏東分署）114年度11月份1互傳媒 ・ 6 小時前
台鐵、松山文創園區首度合作 推豪華「菸廠尋味聯名便當」
台鐵公司今天（30日）宣布，與松山文創園區首度攜手合作，在園區年度盛事「2025原創基地節」推出「菸廠尋味便當」。台鐵公司表示，這款便當以活動主題「沿之有物 TRACING THE ECHOES」為靈感──「沿」象徵依循鐵道路徑回望歷史，「物」代表沿線產業遺產與人文故事。自由時報 ・ 6 小時前
運動i臺灣成果發表會 登場
臺中市政府運動局舉辦「臺中市114年運動i臺灣2.0計畫成果發表記者會」，以「多元化發展、在地社區化、數位化展望」三大主題為核心，展現臺中推動全民運動的豐碩成果與前瞻藍圖。運動局長游志祥出席記者會，現場邀集運動部全民運動署輔導委員、各運動團體與市民朋友齊聚，並共同進行多項運動體驗，包括地板冰壺、匹克球、龍舟模擬機、攀樹、AR智能運動、單車電競等，共同見證臺中作為全國推動全民運動的標竿城市。（見圖）游志祥局長指出，臺中市長期積極推動全民運動政策，在全民運動署的支持下執行「運動i臺灣2.0」計畫，今年度與67個執行單位合作，共同推動239個專案，舉辦的各類運動活動更超過3,000場，活動場次創歷年新高，吸引超過20萬人次熱情參與，顯示全民運動在臺中已成為生活日常與城市文化的一 ...台灣新生報 ・ 1 天前
越南對部分中國熱軋卷板產品展開反規避調查
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，越南對部分中國熱軋卷板產品展開反規避調查。根據越南貿工部網站的聲明，越南於10月27日開始對部分來自中國的熱軋卷板產品啟動反規避調查。聲明指稱，應Hoa Phat Dung Quat Steel JSC和台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司的要求啟動調查，針對原產自中國、寬度超過1880毫米至2300毫米的熱軋卷板產品。財訊快報 ・ 7 小時前
3熱帶系統活動中！氣象專家點出新颱風潛力股 未來「1變化」值得注意
[Newtalk新聞] 時間已經來到10月底，但是熱帶洋面上依然很活躍，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇表示，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在，其中位於關島南方的系統最值得注意，是下一個颱風的潛力股，同時與最遠的熱帶系統之間的互動值得注意。 吳聖宇表示，今晚之後東北季風會再增強，不過先來看看南邊的狀況，帶洋面上依然很活躍，菲律賓群島上空的A系統將往南海移動，未來受東北季風進入南海影響，可能逐漸遭遇風切增強的情況，後續發展機會較低。 吳聖宇強調，關島南方海面的B系統最值得注意，未來將逐漸往菲律賓以東靠近，並且有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股，也是目前新聞中有提到週末到下週可能出現在菲律賓東方海面的熱帶擾動系統，預報資料大多認為將通過菲律賓後往南海移動，直接威脅台灣機會低，但是進入南海之後會不會再度跟東北季風之間產生交互作用仍需要再觀察。 吳聖宇指出，至於最遠的C系統，受到北邊太平洋高壓的引導力量最為明顯，往西傳播的速度也最快，未來可能逐漸靠近B系統，兩者之間的互動也很有趣，究竟會各自發展還是互相合併值得注意，新頭殼 ・ 6 小時前
杜達美攜手洛杉磯愛樂演出 (圖)
指揮名家杜達美率領洛杉磯愛樂，29日晚上在台北國家音樂廳演出馬勒「第二號復活交響曲」，全場超過90分鐘版本一氣呵成，掌聲不斷。中央社 ・ 7 小時前
高雄敬老卡點數偏低 議員籲提升至每月600點
高雄市已正式進入高齡社會，65歲以上長者人口突破55萬人，敬老服務與長照需求持續增加。市議員黃文益、陳麗娜紛紛於議會質詢指出，高雄市「敬老愛心卡」服務範圍雖廣，包括捷運、市內公車、輕軌與渡輪免費，但每年僅提供1200點，折合每月僅100點，造成「服務看得到、卻用不到」的現況，呼籲應全面提升，至少比照自由時報 ・ 6 小時前
中國意圖對台「長臂管轄」 國安局：掌握協力團體個人由權責機關查處
中國意圖形塑對台「長臂管轄」恫嚇台灣動作頻頻，重慶公安局聲稱「立案調查」民進黨立委沈伯洋，引發全國憤慨，國安局今在立院報告指出，將依法反制中共滲透，國安局協調統合國安情報團隊，掌握協力中共傳散恫嚇爭訊、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人，因相關作為違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法》、《 刑法自由時報 ・ 7 小時前
鄭主席人事布局及空亡之說／袁頌安
袁頌安 中國國民黨新選出的主席鄭麗文（見圖），陸續公布了黨內人事，其中四名副主席李乾龍、季麟連、蕭旭岑、張榮恭台灣好報 ・ 7 小時前
中西醫聯手對抗三陰性乳癌 減輕副作用助患者完成化療
陳小姐61歲，於今年2月自行觸摸發現左側乳房有硬塊，經西醫檢查確診為第一期三陰性乳癌，腫瘤大小達13.2 × 11.7 × 15.9毫米。三陰性乳癌雖僅佔所有乳癌約一至兩成，但惡性度高、復發及轉移風險明顯增加。治療前，陳小姐主動前往北市聯醫中醫門診，尋求中西醫合併治療。中西醫聯手治療三陰性乳癌 中藥能減輕化療副作用和保護臟器根據治療規劃，西醫安排術前化療，使用紫杉醇合併鉑類藥物共8次，以及表柔比星（俗稱小紅莓）4次，後續再進行手術切除。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫婦科主任廖麗蘭則依據體質及病況開立不同處方：小柴胡湯：可舒緩情緒焦慮與失眠天王補心丹加黨參、黃耆：保護心臟，以減輕小紅莓心毒性的副作用龍膽瀉肝湯或散腫潰堅湯：抑制腫瘤增生香砂六君子湯或藿香正氣散：減輕化療引起的噁心、疲倦與食慾不振。經過五個月的中西醫合併治療，今年7月影像檢查與手術病理報告結果顯示，陳小姐已無癌細胞殘留，淋巴亦未見轉移。病患精神體力恢復良好，化療副作用顯著緩解，生活品質得到大幅度的改善。中藥能提升乳癌患者存活率與治療耐受度 大幅降低死亡風險廖麗蘭醫師指出，臨床與研究資料均顯示，中藥能在提升乳癌患者存活率常春月刊 ・ 7 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前