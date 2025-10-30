台中水湳迎建設落地關鍵期！「泰御SKY ISLAND」建構綠意浮島生活

（記者張芸瑄／台中報導）台中水湳經貿園區近年快速發展，今年被視為建設落地的關鍵時刻。隨著「綠美圖」、「國際會展中心」即將啟用，「水湳轉運中心」與「台中流行影音中心」也將陸續登場，「台中大巨蛋」也確定落腳水湳，預計2030年啟用。加上跨年晚會、元宵燈會等大型活動逐漸轉往舉辦，專家普遍看好水湳將重塑台中核心格局，甚至有望超越七期，成為下一個富人聚落。在此發展脈絡下，泰御建設於經貿路推出指標住宅新案「泰御SKY ISLAND」。

圖／「泰御SKY ISLAND」建築模型。以「鬱金香花朵意象」為設計靈感，立面線條延伸中央公園的自然語彙，打造出綠意與建築共生的獨特意象。提供 23至33坪多元格局。（翻攝 YouTube土地婆麗娜）

「泰御SKY ISLAND」位居水湳最精華的文商段，步行約3分鐘可達中央公園，座落30米經貿路上，為區域核心幹道，串聯七四快速道路與國道一號，並可快速銜接中科路，約10分鐘直抵中科園區。生活機能則兼具北側中清商圈與南側逢甲、七期，周邊亦有大型商場及餐飲聚落，形成完整成熟的生活圈。

圖／「泰御SKY ISLAND」基地位置。坐落水湳經貿30米經貿路核心軸線，兼具中科10分鐘產業動能、七期生活圈與完整學區機能。（翻攝 YouTube土地婆麗娜）

「泰御SKY ISLAND」以26層凌空浮島意象，延續中央公園的自然語彙，成為水湳區域的森林系建築新地標。由王銘鴻建築師設計，建築基座採「十三朵花朵平台」錯層造型，強調人與自然和諧共處。公設規劃包括挑高近10米迎賓交誼廳、半開放式露營烤肉區、25米游泳池，並取得三大節能標章候選資格，展現綠建築新典範。

產品規劃方面，基地面積568坪，規劃單棟大樓，樓層規劃地上26層、地下6層，提供23至33坪多元格局。25坪雙套房戶型具備3米3樓高，搭配德國Pronorm廚櫃、BOSCH家電及日系TOSTEM窗戶，兼顧採光與實用機能；33坪格局，主臥衛浴享雙面落地採光，規劃水準媲美高端飯店。

圖／「泰御SKY ISLAND」33坪樣品屋實拍。擁半開放式廚房、主臥衛浴雙面採光並搭配Duravit精品建材，靈活滿足多元生活想像。（翻攝 YouTube土地婆麗娜）

泰新機構深耕建築36年，率先引入美國專利防震工法，本案延續一貫高規格，建築管線具備抗震設計，並導入自有品牌「KENBO智能系統」，可透過行動裝置一鍵控制家電，展現智慧宅代表性。相較於水湳文商段多以40坪以上產品為主，「泰御SKY ISLAND」作為少數小坪數規劃的個案，兼具入門價值與稀缺性，入主水湳置產族群首選。

