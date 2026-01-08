中部中心／黃毓倫、李柏瑾、羅宇翔 台中報導

繼高雄有牡蠣盤商，拿越南牡蠣冒充台灣東石蚵，遭法院判刑後，台中太平也有一家水產店業者，涉嫌賣越南牡蠣假冒台灣蚵，被檢方起訴，不過，水產店業者喊冤，辯稱不知情上游廠商瞞著他，出貨摻雜越南蚵。對於沒做好把關，他向消費者致歉！

水產店經理呂先生：「先在這裡跟大眾說聲對不起，因為我們沒有盡到一個，把關的責任，我真的不知道他們給我們越南，如果給我們知道是越南，我們就不會用了。」

廣告 廣告

水產店業者觸法遭起訴，媒體上門查證，他劈頭就先認錯道歉，直說自己也是受害者，不知道上游出給他的貨不是台灣蚵，而是越南蚵。

水產店經理呂先生：「我是跟檢察官說，我有請他寄來給我測試，可是測試完我說不行，你不要給我送越南了，我就是要台灣，所以他給我摻雜我真的不知道。」





繼高雄後！台中水產店業者越南牡蠣假冒台灣蚵 業者辯稱不知情

市面上去殼的袋裝蚵仔，肉眼不易辨別台灣蚵還是進口蚵。（圖／民視新聞）









旗艦水產店就在台中市太平，是網紅推薦名店，不過嘉義警方獲報，跑到店裡購買1包鮮蚵，送去農業部水試所檢驗，證實為境外牡蠣，台中地檢署偵結，依詐欺、違反食品安全衛生管理法等罪嫌將業者起訴。

檢方調查，上游彭姓盤商，把越南蚵出貨給水產行呂姓經理，收到貨後，員工張貼"東石去殼鮮蚵"的標籤，賣給不知情的消費者。

實際走一趟建國市場，市面上賣的袋裝鮮蚵，有沒有什麼撇步可以分辨進口的還是台灣牡蠣呢？

建國市場攤商：「顏色比較黑的就是台灣的，顏色比較白的就是進口的。」

建國市場攤商：「一年四季都肥的，那大部分進口的比較多。」





繼高雄後！台中水產店業者越南牡蠣假冒台灣蚵 業者辯稱不知情

建國市場販售的越南蚵與台灣蚵。台灣蚵價格容易受氣候波動，越南蚵進價比台灣蚵便宜，一斤約便宜１０到２０元。（圖／民視新聞）









比較建國市場販售的袋裝越南蚵與台灣蚵，外觀其實很難看出差異，目前市價一斤差不多都是190，但是進價成本越南可能一斤便宜10~20元，至於口味，台灣的海味較重、比較鮮美。

水產店經理呂先生：「它（越南蚵）品質真的是不好，有一個味道，應該可能是他們有放，一些保鮮劑啊或是什麼，我們吃下去就是有一個味道，就品質就是不行。」

被起訴的業者，點出關鍵，進口的因為需要時間運送，可能額外添加了保存劑，因此業者收到樣品後才會毅然決然，決定還是使用台灣貨，業者是不是真的不知情？有待法院釐清！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：繼高雄後！台中水產店業者越南牡蠣假冒台灣蚵 業者辯稱不知情

更多民視新聞報導

越南牡蠣「變身」台灣東石 盤商遭判刑4月

團費2萬! 越南員旅18人食物中毒 怒控"領隊不聞不問"

廉航"越捷航空"突砍富國島16航班! 影響數百人

