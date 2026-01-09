台中水產店用「越南牡蠣假冒台灣蚵」 店經理遭起訴喊冤：不知情

台中一間水產店被查出以越南牡蠣冒充嘉義東石鮮蚵販售。（圖／翻攝自Google map）

台中市太平區旱溪西路上一間水產店標榜販售「嘉義東石鮮蚵」，卻被檢警查出實際來源是越南進口的牡蠣，案件曝光後引發關注。台中地檢署近日依虛偽標示商品、詐欺取財及食安法等罪起訴店經理，不過店經理喊冤表示，是盤商私自混入越南牡蠣，店家並不知情，也是受害者。

根據起訴書指出，該店實際負責人為林姓業者，呂姓男子擔任店經理與現場負責人，2024年12月起，因台灣冬季鮮蚵產量少、體型偏小，價格也較高，呂男透過通訊軟體向彭姓盤商訂購越南牡蠣，貨品送達後，再由不知情的員工貼上「東石去殼鮮蚵」標籤上架販售。

2025年3月，嘉義縣警方獲報前往該店購買一包標示為東石鮮蚵的商品，並送往農業部水產試驗所鑑定，結果確認為境外牡蠣。檢警追查後發現，該店不實販售時間長達約5個月，期間已有不少消費者在不知情下購買，因此檢方依虛偽標示商品、詐欺取財及食安法等罪起訴呂姓店經理。

對此，呂姓店經理喊冤表示，當初進貨時已向彭姓盤商表明不要越南牡蠣，強調只要台灣蚵仔，卻被對方私下混入越南貨，他也坦言，店家在驗收與把關流程上確實有疏失，難辭其咎，強調雖然店家也是被上游廠商蒙在鼓裡的受害者，但身為第一線面對消費者的業者，仍須負起責任，除了向消費者致歉，也承諾未來將更小心進貨與查驗。

