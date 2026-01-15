台中水美山砲陣地禁建管制 地方盼檢討調整

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市外埔區水美山砲陣地基於國防需求禁建管制，國民黨立委楊瓊瓔今天邀陸軍單位與地方會勘協調，盼在兼顧國防安全前提下，為地方發展尋求解方。

楊瓊瓔今天辦理「檢討國防部陸軍水美山砲陣地（尾山陣地）禁限建管制範圍」現勘協調會，針對長年影響地方發展的軍事管制問題，邀集陸軍相關單位與地方民代、里長面對面溝通。

陸軍步兵第104旅表示，水美山砲陣地劃設為禁建範圍，主要考量射擊範圍內不能有建物影響射擊視線，確實有其軍事作戰需求，是基於國防安全的必要措施。

國民黨台中市議員楊啓邦認為，地方理解國防需求，但希望在不影響國防安全前提下，能適度檢討調整，例如將部分禁建放寬為限建，才能避免地方發展長期受限，影響地主權益。

陸軍司令部指出，「尾山軍事管制區」內包含台中市外埔區水美西段863地號等10筆土地，區內設有8座榴彈砲堡及人員掩蔽部工事群。在戰術運用上，可瞰制大甲溪河口及台中地區制高點等重要地形，屬於作戰區重要戰略要點，目前已結合年度演習及戰備演訓任務規劃使用。

陸軍司令部說明，民眾持有的水美西段152及152-1等2筆建地，所鄰接的863地號砲堡仍屬「尾山軍事管制區」範圍，並納入聯合作戰計畫戰砲排陣地運用，若解除或調整管制範圍，恐將影響未來作戰區戰術任務。

楊瓊瓔指出，她尊重國防專業，也理解軍方顧慮，但地方長期承受禁限建壓力，國防部與十軍團應持續滾動檢討，在安全無虞前提下，尋求更有彈性的管理方式，讓國防與地方發展不再對立，而是找到雙贏方案。（編輯：張雅淨）1150115