台中水電維修師傅推薦快速解決家庭水電問題

圖片由即時修工程行提供

燈泡不亮、水龍頭滲水、浴室老舊等問題經常困擾日常生活，這時，尋求專門維修水電、衛浴設備的專業團隊便能及時解決問題，在台中水電維修師傅推薦名單中，「即時修工程行」憑藉多年水電工程經驗，能迅速找出問題根本，搭配國際知名品牌的衛浴設備，協助進行浴室淋浴拉門改裝翻修等服務，深受家庭、企業商辦好評。

創立於2005年的「即時修工程行」，源自創辦人對水電產業的觀察，他深知水電與生活密不可分，然而，願意接下電燈或水龍頭修繕小工程的師傅卻很稀少，因此，他秉持「為大家服務」的核心理念，打造台中水電維修師傅推薦品牌，透過快速、專業的水電維修服務，提升大眾的生活品質，同時與HCG和成、櫻花及TOTO等國際衛浴大廠牌合作，提供高品質、保固完善的衛浴設備，讓消費者能安心選購。

「即時修工程行」專門提供一般家庭、辦公室、營業空間的水電修繕工程、廚衛改造與淋浴拉門丈量規劃安裝服務，團隊擁有多年維修經驗，能迅速找出水管漏水、開關跳電、排水管堵塞等問題並及時解決；廚衛改造方面，則會由專業師傅親赴現場，實際丈量空間坪數、拉門尺寸，量身設計專屬的裝潢方案，搭配水電、泥作、木作工程，打造舒適、便利的廚衛空間，這也是品牌獲得台中水電維修師傅推薦口碑的原因。

此外，「即時修工程行」提供免費線上LINE估價服務，待雙方確認內容後，才會安排師傅到府施作，避免現場報價混亂或臨時加價的問題。若您家中的排水管漏水、電燈開關跳電或管線老舊，不妨諮詢台中水電維修師傅推薦品牌「即時修工程行」，他們會以扎實水電修繕經驗、浴室淋浴拉門改裝翻修與一條龍裝修服務，帶給您煥然一新的居家空間，現在就點選以下連結，了解更多台中水電維修師傅推薦資訊。

更多台中水電維修師傅推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：即時修工程行

電話：04-2201-8288

地址：台中市北區篤行路342號

時間：週一至週六08:00~17:00（週日固定公休）

FB：https://rink.cc/dkmq2

LINE：https://rink.cc/edqyf

