台中永續旅遊 國際百大故事肯定

阿聰師以文化為基石，文化深根傳統糕餅產業。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府觀旅局以「環山獵人登山步道：重返獵人古徑、重現泰雅文化地景」入選全球百大故事，成為全國第一、也是唯一連續兩年獲獎的地方政府。

台灣味噌釀造文化館以「在地文化成為永續旅遊的力量」，榮獲首屆「2025好旅行故事競賽（Good Travel Stories Competition）」肯定。

市府與民間攜手努力，七家台中優質業者取得國際永續標章，台中福華大飯店更一舉通過全球旅遊產業最高標準的「GSTC永續飯店認證」。

觀旅局長陳美秀說明，系統擘劃「永續旅遊目的地」發展路徑，輔導在地業者取得「綠色旅行標章（GTS）」。有六家業者入榜，為台中永續旅遊版圖注入強勁動能。

「台灣味噌釀造文化館」、「阿聰師芋頭文化館」、「寶熊漁樂碼頭」、「自行車探索文化館」及「旅巷輕旅」等五家業者，取得「GTS銀級（二星）獎章」；「霧峰林家宮保第園區」通過認證。

觀旅局指出，霧峰林家宮保第園區作為新一波取得「GTS綠色旅行標章」認證的代表案例，完美示範文化資產與永續發展的共生模式。

霧峰林家宮保第園區保存建築，透過創意與社會參與實現文化永續。（記者徐義雄攝）

園區以「文化為橋、永續為岸」為核心理念，落實綠色治理與地方共好，目前園區員工有八成為台中在地職工，以實際行動支持地方創生；導入LED節能設備與智慧減碳措施，結合低碳遊程規劃與原生植栽復育，百年古蹟在保存歷史底蘊，轉型為具國際視野的永續文化旅遊示範點。