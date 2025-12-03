台中汽車美容店債務糾紛 7人持棍棒鬥毆遭法辦

（中央社記者蘇木春台中3日電）徐姓男子等3人今天凌晨到台中東區某汽車美容店商討債務，反遭店內洪男等人持鋁棒等物毆打，警方到場逮捕洪男等7人並將傷者送醫，查扣作案用棍棒及毒品等物，警詢後依法送辦。

台中市警局第三分局表示，凌晨2時50分獲報，東區十甲東路一間汽車美容店內，有多人打架鬧事，警方立即啟動快打部隊共計20名警力到場查處。

警方初步調查，雙方因債務糾紛相約協調破裂，34歲洪男率同夥33歲夏男、21歲連男、25歲黃男、29歲張男、29歲黃女、27歲張男，持鋁棒等物對被害人徐男等3名男子毆打致受傷，傷者均送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。

警方在場查扣鋁棒4支、木棒6支、鐵鎚1支及毒品K他命等物。據了解，黃女積欠徐男新台幣40多萬元債務，徐男當時前往商討而遭毆打。

全案警詢後，將洪嫌等7人依中華民國刑法妨害自由、聚眾鬥毆罪及毒品危害條例罪移送台灣台中地方檢察署偵辦。（編輯：李淑華）1141203