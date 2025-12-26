台中沙鹿吊車疑剎車失靈 等紅燈突「倒退嚕」撞圍牆 騎士驚慌閃避

記者潘靚緯／台中報導

大吊車行經台灣大道六段與正英路口等紅燈時，突然倒退往後滑，失控撞上摩鐵圍牆才停下。(圖／翻攝畫面)

台中市沙鹿區今(26)日上午10時22分左右，發生一起車禍，梁姓男子駕駛大型吊車，行經沙鹿區台灣大道六段與正英路口停等紅燈時，突然整輛車「倒退嚕」失控滑行，一路撞擊分隔島、路樹，最後撞上一間汽車旅館的圍牆才停下，嚇壞沿路的行人與汽車機車駕駛，眾人驚慌閃避，所幸現場未造成人員傷亡。

吊車駕駛聲稱是剎車失靈，才會倒退，所幸無人傷亡。(圖／翻攝畫面)

大型吊車打橫，車尾撞上圍牆，前面車窗玻璃被撞碎，現場滿目瘡痍。警方獲報到現場，梁姓駕駛經酒測無酒駕情事，他向警方聲稱是因為剎車突然失靈，才失控往後滑，幸好過程中未波及其他用路人。

警方蒐證後將相關資料移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬。呼籲用路人行車前應確實檢查車輛狀況，如發現車輛有異常或故障徵兆，應立即靠邊停放並檢修，切勿勉強行駛，避免事故發生。

