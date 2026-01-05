台中沙鹿向上路傳車禍 大貨車自撞分隔島翻覆
（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市沙鹿區向上路今天晚間發生車禍。一輛大貨車疑因剎車失靈，導致車輛失控撞上中央分隔島後向右側翻。現場無人傷亡，駕駛劉姓男子無酒精反應，肇事原因待調查。
台中市清水警分局今天晚間9時13分接獲通報，在沙鹿區向上路7段，劉姓男子駕駛自用大貨車行經該處，劉男自述剎車失靈，致失控撞上中央分隔島後向右側翻。現場未造成人員傷亡。
經警方酒測，劉男無酒精反應。現場出動吊車協助，員警依規定蒐證，後續將製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬。（編輯：楊昭彥）1150105
其他人也在看
彰化曳引車噴濺土石害騎士慘摔 台中混凝土車路口撞車
中部中心 ／中部綜合報導裝滿大量水泥砂石的曳引車行經彰化縣埔心鄉中山路時緊急煞車，整輛車的土石瞬間飛濺出來，道路都是土石泥濘還造成一機車騎士打滑摔車。另外，台中大肚沙田路，一輛預拌混凝土車，在路口碰撞轉彎車，猶如街道碰碰車。轎車待轉挨撞反彈又被半聯結車撞 警消到場救援。（圖／翻攝畫面）大型預拌混凝土車直行大肚沙田路上，直撞準備左轉彎的轎車，砰的一聲，瞬間揚起煙塵，這輛轎車又彈回車道撞上，根本來不及反應的大型半聯結車以及轎車，真的有夠衰。所幸這起意外，兩名轎車轎車駕駛，只有輕微擦挫傷，肇事責任有待釐清。另外曳引車急煞導致車內土石全部噴濺出來 還讓機車騎士慘摔。（圖／翻攝畫面）彰化埔心鄉中山路上，一輛滿載砂石的大型曳引車，在路上急煞，車上水泥石塊全部噴濺出來，當時在騎樓的民眾也點被波及嚇了一跳，土石泥濘散落地面，甚至還有機車騎士打滑因此摔車。曳引車因為砂石散落路面，遭到警方依法開單告發，駕駛後續也將路面復原，以免砂石土堆，再次釀禍，害人摔車。原文出處：彰化曳引車噴濺土石釀禍 台中混凝土車路口碰碰車 更多民視新聞報導煞車不及? 成大醫院外7車撞成一團 7旬駕駛:我緊張啊首爾計程車致命車禍釀1死13傷 7旬司機驗出嗎啡國道連環撞！ 女子疑疲勞駕駛撞前車 1大2小受傷送醫民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
苗栗轎車自撞磚牆！30歲男當場噴飛車外 頭骨碎裂慘死
苗栗轎車自撞磚牆！30歲男當場噴飛車外 頭骨碎裂慘死EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
新莊車禍！2雙載機車碰撞發出巨響 駕駛乘客瞬間噴飛、釀4傷送醫
本月4日下午4時許，新北市新莊區重新堤外道往三重方向，發生一起車禍事故，19歲李姓男子騎乘機車，載著19歲羅姓男子，於該處欲左轉往利濟橫移門方向，疑似因看錯交通號誌，不慎與44歲吳女的機車發生碰撞，事故釀4人受傷，警消獲報後趕抵，隨即將4人送醫救治，詳細車禍肇因還有待進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 13 小時前 ・ 84
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 125
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 320
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 9 小時前 ・ 6
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 715
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 214
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 26
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 10
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 40