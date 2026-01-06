台中沙鹿向上路傳車禍 大貨車「煞車失靈」失控暴衝撞分隔島側躺
記者陳金龍／台中報導
台中市沙鹿區向上路五日晚間發生車禍。劉男駕駛大貨車疑因剎車失靈，導致車輛失控撞上中央分隔島後向右側翻。現場無人傷亡，劉男經酒測確認無酒駕情事，肇事原因待調查。
台中市清水警分局五日晚間九時十三分接獲通報，在沙鹿區向上路七段，劉姓男子駕駛自用大貨車行經該處，劉男自述剎車失靈，致失控撞上中央分隔島後向右側翻，橫躺於道路中，所幸並未波及其他用路人及車輛，駕駛也幸運毫髮無傷。
經警方酒測，劉男無酒精反應。現場出動吊車協助，員警依規定蒐證，後續將製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬。
