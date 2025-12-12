台中沙鹿嘉年華１３日璀璨登場 打造冬季浪漫光影盛宴

沙鹿嘉年華將於十三日在沙鹿鎮立公園璀璨登場，以七點五米高主燈「光漾水舞樹」作為迎賓亮點。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

二０二五沙鹿嘉年華將於十三日在沙鹿鎮立公園璀璨登場，今年以光影藝術、水舞及節慶童話，打造十六座特色燈區，帶來冬季限定的浪漫光影盛宴。民政局長吳世瑋表示，燈區自十三日起一路展出至明年一月二十日，橫跨聖誕節、跨年夜與元旦連假，透過燈飾與地景結合，營造獨特視覺體驗，歡迎民眾走進沙鹿，在璀璨燈海中漫遊，感受冬夜最動人的浪漫時光。

吳世瑋指出，十三日沙鹿嘉年華將盛大開幕，沙鹿區公所前廣場推出親子童樂會及音樂晚會，邀請深受小朋友喜愛的丫Ｏ丫Ｏ家族姐姐、金曲歌王翁立友、人氣樂團原子邦妮、療癒女聲楊淨宇及全球巨星陳孟賢等接力演出，還有三分鐘璀璨煙火秀照亮海線夜空，活動內容豐富多元、精彩可期，歡迎民眾齊聚沙鹿，共同享受這場年度冬季嘉年華盛典。

廣告 廣告

雪漾鈴響谷燈區，以聖誕節經典立體鈴鐺意象作為核心造景。（記者陳金龍攝）

沙鹿區長劉素幸表示，今年燈區以七點五米高主燈「光漾水舞樹」作為迎賓亮點，金黃緞帶結合水舞波紋與律動光束，打造最吸睛的拍照打卡焦點；沿著園區步道，更設置雪花、月影、光瀑布、星光光球等浪漫燈飾，包含「蝶樂光影」、「星泉樹」、「幻光長老」、「光聚琉璃」、「光耀葵田」、「漣漪光影」、「光韻樂徑」等展區，讓遊客漫步其間，彷彿走入冬日童話世界。

此外，並以聖誕、蝴蝶、月亮與花卉等元素延伸設計，打造「雪漾鈴響谷」、「蝶舞」、「月漾花海」、「稻光嘉禾」、「彩浪山丘」、「雪舞天廊」、「織光之徑」、與象徵幸福的「潤光之心」等亮點展區，增添浪漫繽紛的節慶氛圍。