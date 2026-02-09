台中沙鹿工寮傳命案 陌生男陳屍屋內「頸部有傷」

台中市沙鹿區一處工寮8日清晨發現67歲曾姓男子陳屍，警方初步排除外力介入將報請檢方相驗。（圖／報系資料照）

台中市沙鹿區台灣大道六段附近一處工寮2月8日清晨6時許發生死亡案件。有民眾前往工寮準備上工時，聞到屋內飄出異味，進一步查看赫然發現一名陌生男子陳屍工寮內，且頸部留有勒痕，因現場無人認識該男子，遂立即報警處理。警消獲報趕抵現場後，發現男子已明顯死亡，未送醫。經查證死者身分為67歲基隆籍曾姓男子。

警方初步勘查現場，未發現打鬥痕跡，初步排除外力介入。據調查，曾男為基隆人，家屬表示已與其許久未聯繫，接獲噩耗感到相當震驚與意外，已從基隆南下台中配合警方製作筆錄並協助調查。而發現人則表示並不認識該名男子，不知為何無故出現在他的工寮。

警方已報請台中地檢署相驗，以釐清確切死因及相關案情，詳細情形仍待檢警進一步調查釐清。

