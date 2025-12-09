台中沙鹿戶所脫穎而出 獲國家級金檔獎肯定

▲從檔案看見原民文化，沙鹿戶所拍瀑拉族文史應用脫穎而出奪金檔獎(圖／民政局提供2025.12.9)

[NOWnews今日新聞] 國家發展委員會日前公布第22屆「機關檔案管理金檔獎」獲獎名單，台中市沙鹿區戶政事務所在全國183個參獎機關中脫穎而出，不僅榮獲金檔獎殊榮，更在六大評審項目中一舉奪下四項優等。（8）日由沙鹿戶所主任彭增錠率隊北上受獎。民政局長吳世瑋指出，沙鹿戶所創新運用AI技術活化檔案，並出版專書記錄在地拍瀑拉族歷史，成功展現檔案管理的多元價值，將榮耀帶回台中。

吳世瑋表示，檔案是歷史的見證，也是公共服務的基石。沙鹿戶所此次獲獎實屬不易，團隊歷經兩年多的籌備，不僅優化典藏環境與流程，更將珍貴的戶政文獻與地方文化深度結合。特別是針對沙鹿地區「拍瀑拉族」的相關資料進行梳理與出版，讓冷硬的檔案轉化為有溫度的在地故事，具體實踐了檔案回應社會需求、貼近民眾生活的核心價值。

沙鹿戶所主任彭增錠說，為打破大眾對檔案管理的刻板印象，戶所採取了「科技結合文化」的策略。除了策辦「鹿檔尋足跡·洞鑒古與今」展覽外，更首創運用AI技術製作「鹿檔典藏‧話戶政」系列影片，以生動方式解說戶政沿革。此外，出版「沙轆Soa-lak原住民拍瀑拉族的故鄉」一書，並串連台中市校園閱讀系統，讓學生與民眾能輕鬆跨越門檻，認識戶政檔案與地方歷史的緊密連結。

民政局進一步說明，台中市戶政團隊在檔案管理上屢創佳績，展現優良的傳承精神。包括第16屆南屯、第17屆北區、第18屆太平、第20屆南區、第21屆潭子戶所，以及今年獲獎的沙鹿戶所，皆獲金檔獎肯定。市府將持續推動專業與創新並重的檔案管理模式，保存珍貴歷史脈絡，提供民眾更優質的服務。

