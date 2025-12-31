台中沙鹿綠地停車場堆置營建廢棄物挨批 區公所：已請廠商盡速移除

台中沙鹿綠地停車場堆置營建廢棄物，議員楊典忠批評不良示範，區公所說，已請廠商盡速移除。（圖：楊典忠提供

台中市沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」，近來遭堆置大量營建廢棄物，多個停車格被防水帆布覆蓋，堆滿石塊與工程廢料，綠地停車空間，幾乎形同停用，議員楊典忠質疑公共空間在毫無告知下被占用，由於營建廢土旁還有環保局設置的「禁止亂倒」立牌，直說相當諷刺。對此，沙鹿區公所表示，已請廠商盡速移除。

楊典忠說，有民眾向服務處反映，沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」，遭堆置大量營建廢棄物，經詢問沙鹿區公所，才得知該處是做為三民路人行道工程的「營建廢棄物暫時堆置場」，楊典忠指出，這根本是只許州官亂丟廢棄物，難道台中市政府的公共工程營建廢棄物，就可以直接放在公園綠地上嗎。

沙鹿區公所則表示，沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」目前暫置的營建廢棄物，是配合辦理「沙鹿區三民路人行空間改善工程」所產生的相關廢棄物，現場堆置物均已以帆布妥善覆蓋，並採取必要防護措施，無環境污染之虞。承包廠商目前已取得合法堆置場，公所已請廠商儘速移除，以降低對周邊環境影響。（寇世菁報導）