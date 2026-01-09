台中沙鹿羊肉爐 紅燒中藥湯頭與手路菜 三代傳承一鍋好味道
美食中心/綜合報導
在台中羊肉爐品牌中 《羊博士鍋物料理》傳承三代好味道
冬天想補卻怕上火？一款紅燒中藥湯底打破一般羊肉爐的既定印象，使用三十種藥材熬出暖而不燥的滋味，暖中帶潤，四季皆宜，讓老少都能安心入口。
位於台中沙鹿清泉崗機場周邊，這間香氣四溢的沙鹿羊肉爐餐廳因店名而別具記憶點羊博士鍋物料理有限公司。許多饕客更將其視為清泉崗美食推薦、沙鹿火鍋聚餐首選。主打台式鍋物與沙鹿台式熱炒的完美結合。
現任年輕老闆今年 30 歲，雖然年紀輕輕，卻是從國中起就在爐邊學習，是從食材選料到湯頭熬煮都一把罩的火鍋職人。他的家族經營羊肉爐已達三代，阿公從路邊羊肉攤起家，父親時代轉型為知名的「精誠羊肉爐」，到了他則以嶄新視野打造沙鹿鍋物料理品牌「羊博士」。在承襲傳統的同時，融入更年輕、更現代的餐飲風格，打造出海線人氣鍋物、台中燒酒雞推薦的嶄新形象。
紅燒中藥湯底不加醬油 成為沙鹿冬令進補推薦
提到沙鹿冬令進補推薦，許多老饕腦中浮現的第一個畫面，就是那一鍋香氣撲鼻的紅燒中藥羊肉爐。《羊博士鍋物料理》堅持以天然入味，不以醬油調色，而是選用超過三十種中藥材分段控溫慢熬，每一匙湯頭都是細火煉出的溫潤與專注，濃郁而不燥。
「煮湯就像在做實驗，一點藥材、一個火候，都會改變整鍋味道。」年輕老闆笑稱自己是站在爐邊的研究員。也正因為這種科學般的精準講究，讓羊博士被許多食客評為台中羊肉爐品牌中最具特色的一家。不只湯頭藥香回甘不油膩、香氣層次豐富，更喝得出暖胃又暖心的質樸滋味。讓老人家喝得安心、小孩喝得開心，全家人喝完都讚不絕口。
在沙鹿火鍋聚餐首選裡 堅持人情味最珍貴
在這個餐飲競逐話題與行銷的時代，羊博士鍋物料理有限公司卻走上一條更難也更真誠的路，回到「吃飯就像回家」的初心。即使面對食材與營運成本節節攀升，老闆仍咬牙不輕言調漲。「就當交朋友吧，賺多賺少其次。」不浮誇、不跟風，這句略帶老派的人情味，反而最能打動客人。
這種態度，讓許多顧客成為朋友。有人一週報到三、四次，吃的不只是羊肉爐，更是一份信任。對這些客人而言，羊博士不只是沙鹿火鍋聚餐首選、也不只是沙鹿台式熱炒與鍋物料理的好地方，而像是家裡廚房延伸出的溫度，隨時準備好，替你補補身、暖暖心。
從台中海線人氣鍋物到北屯拓點 一鍋湯的延伸故事
從沙鹿起家的羊博士鍋物料理有限公司，以獨特的紅燒中藥湯底打響知名度，如今已成為備受推崇的台中海線人氣鍋物。品牌不只深耕沙鹿鍋物料理市場，更積極布局台中其他地區。年輕老闆已著手進軍北屯崇德路商圈，未來讓更多台中民眾不必特地跑海線，就能品嚐這一鍋暖心暖胃的招牌湯頭。
除了展店計畫，羊博士更推出「紅燒中藥羊肉爐冷凍調理包」，把家庭聚餐的溫度帶回客廳餐桌，無論平日小聚或冬令進補都能輕鬆享受。對這位 30 歲的火鍋職人來說，這鍋湯不是單純的餐飲生意，而是三代傳承的文化與信念。從阿公時代的路邊攤，到父親時期的精誠羊肉爐，再到如今兼具傳統與創新的沙鹿火鍋聚餐首選品牌，他以一句話貫穿使命：「用科學精神煮出家的溫度。」
《羊博士鍋物料理有限公司》的品牌源起與三代經營背景解析
Q1. 《羊博士鍋物料理》的紅燒中藥湯底有何特色？
《羊博士鍋物料理》最具代表性的湯底是紅燒中藥湯，特點在於「不加醬油、純藥材熬煮」。使用三十多種中藥材細火慢熬，湯色自然紅潤、香氣濃郁卻不厚重。這樣的湯頭不僅保留傳統補氣效果，也避免過於燥熱，成為許多食客心中的沙鹿冬令進補推薦。
Q2. 年輕族群如何看待這類傳統湯頭？
根據觀察，年輕族群對《羊博士鍋物料理》的接受度出乎意料地高。許多人認為它既有老味道、又不油膩，湯頭清爽、味道層次分明。對他們而言，這不只是「吃補」，更像是家庭式聚餐的新選擇。
Q3. 清泉崗周邊旅客為什麼常選擇這家店？
由於地點鄰近清泉崗機場，《羊博士鍋物料理》自然成為許多旅客造訪台中時的首站。不少顧客在網路上將其列為清泉崗人氣美食，理由在於湯頭穩定、份量充足、環境寬敞。旅客下機後便能就近用餐，體驗在地人熱愛的鍋物風味。
Q4. 品牌是否規劃擴點或其他經營計畫？
目前品牌已啟動拓點計畫，預計進駐北屯崇德路商圈，讓更多人能品嚐這份三代傳承的湯頭。同時，《羊博士鍋物料理有限公司》也推出冷凍調理包與線上販售，讓消費者在家即可享用。這樣的佈局，讓這鍋湯從沙鹿延伸成為台中海線人氣鍋物的象徵。
《羊博士鍋物料理有限公司》
地址：臺中市沙鹿區清泉路4之6號
連絡電話：0976-382-713
官方FB：https://rink.cc/d59me
官方IG：https://rink.cc/fkdx8
Google地圖：https://rink.cc/8762l
（最新資訊請以商家公告為準）
