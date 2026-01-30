台中沙鹿轎車追撞機車 殃及路旁7機車骨牌般連倒

（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中沙鹿區北勢東路段，29日晚間一輛自小客車撞上前方機車後，導致機車再撞上路旁停放7輛機車，7機車應聲如骨牌倒下；現場2人受傷送醫無礙，確切肇事原因待釐清。

台中市清水警分局今天透過文字稿說明，29日晚間11時54分，沙鹿區北勢東路段發生追撞車禍，警方獲報趕往現場，初步了解，王姓男子駕駛自小客車，聲稱疲勞恍神，撞上前方張姓男子騎乘的機車。

張男機車重心不穩，又向右再撞上路邊停放7部機車，7部機車應聲接連倒下；現場張男及其所載乘客共2人，四肢擦挫傷，送醫治療後無大礙，駕駛酒測均無酒駕情事。

警方依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判確切肇事原因及責任；同時呼籲用路人，駕駛車輛應保持良好精神及專注力，切勿分心及疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。（編輯：陳仁華）1150130