台中沙鹿驚傳火燒山「橘紅火舌沖天」 延燒1000平方米 消防狂灌救

台中沙鹿昨日晚間發生火燒山，遠處就可看見熊熊火勢。翻攝自臉書社團清水小鎮



台中沙鹿昨日（1/4）傍晚6時許突然傳出火燒山事故，當時中航路周邊山坡地草叢因不明原因突然起火，現場隨即竄出大量濃煙與熊熊火舌，火勢迅速向周圍蔓延，從遠處就可看見橘紅色火舌點亮天際，情況相當危急。消防獲報後立即派員前往現場灌救，初步估計燃燒面積約1,000平方公尺，經過長達2小時搶救，最終成功將火勢完全撲滅，並未造成人員傷亡，至於詳細起火原因仍有待進一步調查。

台中市消防局表示，昨日晚間6時34分接獲民眾報案，沙鹿區中航路三段後側山坡地發生嚴重火燒山意外，猛烈火勢伴隨濃煙竄出，遠處民眾皆能清晰看見山區大片火光。消防隊獲報後立即派遣清泉、清水及沙鹿分隊出動8車15人，由清泉分隊小隊長姚啟璋帶隊前往搶救，發現起火點為雜草叢生處，燃燒面積約1,000平方公尺。

據了解，由於現場火勢猛烈，消防局隨後持續增派人車支援，共派出12車28人灌救，最終於當天晚間8時35分順利將殘火處理完畢，所幸這場意外並未造成任何人員傷亡，至於起火原因仍有待進一步調查釐清。

