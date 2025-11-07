即時中心／黃于庭報導

街頭驚魂！昨日（6）晚間18時許，台中市東區出現1名女子，手持剪刀追著3名女學生跑，還疑似有攻擊行為，讓她們受到不少驚嚇。警方獲報後追查，發現嫌犯為轄內列管之街友，隨即查扣犯案工具剪刀，詢後依刑法第151條恐嚇公眾罪函請台中地檢署偵辦。

據悉，台中市東區復興路4段，靠近車站附近，有3名女學生遇到該位女子，持剪刀疑似有攻擊行為，雖無人受傷，但造成女學生不小的驚嚇。後續附近民眾護送她們至火車站搭車離開，並未報案；而校方於21時許獲知上情，報請警方加強附近巡邏。

廣告 廣告

經附近店家陳述，昨晚18時30分看見3名女學生跑進店內，表示有位女子在追她們。當時店員看見1名身穿綠衣、黑褲女子，手上還拿著剪刀，沿復興路往新時代方向步行。

快新聞／台中治安亮紅燈？街友「持利剪追逐」嚇壞3女學生 警方逮人下場曝

警方查扣街友犯案工具利剪。（圖／警方提供）對此，警方獲報後立即組成專案小組，並調閱相關監視器影像及查訪案發路段附近住戶，發現嫌疑人之特徵與轄內列管之黃姓女街友雷同，立即前往黃女常出現之地點查處，並查扣犯案工具剪刀1把，詢後依刑法第151條恐嚇公眾罪函請台中地檢署偵辦。

警方指出，為避免本案引起恐慌，已將查處情形告知校方，請校方轉知學生，讓學生及家長安心。另也呼籲，民眾外出時如發現有行為怪異人士，請立即撥打 110 通報；對於任何影響公共安全之行為，警方絕不允許並依法究辦，民眾勿心存僥倖，以身試法。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／台中治安亮紅燈？街友「持利剪追逐」嚇壞3女學生 警方逮人下場曝

更多民視新聞報導

當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢

東京驚見野豬狂奔！專家曝豬心聲：牠看到人也嚇死

太子集團「大U質特助」交保！一票人肉搜「劉純妤」項目太驚人

