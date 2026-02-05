台中治安亮紅燈！17歲少年大白天轟茶行20多槍 投案稱「長槍是已故父親的」

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導



台中市太平區某茶行在今（5）日上午發出槍響，一名17歲少年持槍對茶行門面進行逾20發子彈掃射，導致該茶行玻璃碎裂、彈痕斑斑，所幸無人傷亡。據了解，涉及槍擊少年在帶槍投案後，供稱改造長槍是自己故父親留下來的，目前警方仍在持續追查槍枝來源及相關動機。

台中市太平區某茶行在今（ 5 ）日上午發出槍響，一名 17 歲少年持槍對茶行門面進行逾 20 發子彈掃射。 （示意圖／翻攝畫面）



該起事件事發於台中市太平區某間茶行，聽到槍聲時，不少住戶誤以為是提早放鞭炮慶新年，直到發現聲響異常巨大，才意識到發生了實彈射擊。地方居民表示，遭到槍擊的茶行平時白天冷清，夜晚則燈火通明，常有豪車停靠、不明人士進出。



警方表示，涉案少年身高僅有160公分，在手腳和頸部都有刺青。經了解，少年是因為與茶行人員在日前產生酒後糾紛，心生不滿才持槍洩憤，因自知難逃法網，才在犯案後自行前往第四分局投案；而手上的槍枝，則是自己故父親留下來的。



目前該少年已被太平警方依法帶返偵辦，並依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、毀損罪移送少年法庭。太平分局長李珏民也表示，警方將持續調查涉案少年作案動機與槍枝來源。

