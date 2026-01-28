台中泰安櫻花含苞待放 2026櫻花季2/27開幕
〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，下個月各地櫻花季將陸續登場，目前除了高山地區山櫻花綻放，平地櫻花仍含苞待放，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前仍未綻放，今年泰安櫻花季預計於2月27日開幕，較去年略晚，預估2月下旬湧入賞櫻人潮。
台灣高山地區預估2月賞櫻人潮漸增，后里是中部平地賞櫻勝地，中部賞櫻盛會「泰安櫻花季」活動今年2月底開幕，泰安派出所今日指出，周邊八重櫻目前仍未開花，賞櫻要再等等。
各界預估今年泰安櫻花盛開期較去年略晚，后里區長賴同一今日指出，2026泰安櫻花季暫定2月27日-3月8日，歡迎遊客到后里賞花旅遊。
更多自由時報報導
從200元跌到5元！鰻苗價格「斷崖式雪崩」 漁民苦嘆年終落空
冬天快掰掰？PO圖揭1特徵 鄭明典：表示氣象的「春季」到了
國3清水服務區麻雀「大爆發」 高公局曝原因
出國小心「被送中」！外交部旅遊警示 新增「與中國有引渡條約」國家
其他人也在看
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
大雪突襲北海道 旅客長時間受困、公共運輸大亂
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導今年寒流持續時間長，冬季感受強，北海道出現暴雪，嚴重衝擊交通。北海道新千歲機場與札幌間交通幾乎癱瘓，JR列車停駛，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
北海道暴雪創紀錄！逾7千人困新千歲機場「交通完全癱瘓」 台旅客卡電車上13小時超崩潰
不少人會在冬季前往北海道賞雪，不料近日逢入冬以來最強寒流，暴雪重創交通，25日往返新千歲機場與札幌市區間的交通全面癱瘓，大批旅客被迫滯留，不少人無奈直呼「人到了卻玩不了」。其中，許多台灣旅客也紛紛在社群平台 Threads 分享自身遭遇，有人被困在JR列車上長達13小時，也有人為了搭上計程車或JR列車徹夜排隊，種種狀況讓人不忍直視。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北海道大雪交通亂 旅客被迫新千歲機場過夜
[NOWnews今日新聞]日本北海道25日遭逢破紀錄的降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公分，創統計開始以來1月新高。受到災害級大雪影響，大眾運輸工具受到嚴重衝擊，往返札幌的列車與巴...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
引進高空氦氣球 薰衣草森林：南投九九峰園區3/9試營運
值得一提的是，南投九九峰園區規劃自法國引進，台灣唯一氦氣球高空體驗作為園區亮點之一，與巴黎奧運同款型的Aerophile超輕型氦氣球，繫留高度最高可達300公尺，讓旅人能以不同視角感受世界級九九峰地景樣貌。還有北海道知名獨立咖啡MORIHICO. 森彥咖啡也將在此開設首家海外店。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北市櫻花季來了！淡水天元宮、汐止康誥坑溪、石碇、坪林賞櫻景點交通資訊一次看！
新北市境內種植的櫻花種類豐富，自1月中下旬開始櫻花就會一波接著一波綻放，像是汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)等處已在接力綻放中，緊接著之後還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發，不妨規劃一趟賞花小旅行，一起走訪新北市熱門的賞櫻景點！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
一不注意就多花上千元！華航即日起「3類行李」都漲價…各航區新價格一次看
隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，除了出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定，也需注意托運行李是否超重。中華航空公告，自2026年1月26日起開票調漲超額行李費，採計件制並依航區距離調整，第1至第5區每件上調約30至40美元不等；預購額外託運行李與超大尺寸行李費同步調升，且大型行李計價標準更嚴，旅客出國前務必留意行李重量與尺寸，以免增加支出。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
台北燈節雙展區 20條遊程玩翻
迎接農曆新年到來，深受國內外旅客期待的2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，北市觀傳局在今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町及兼具文化、自然綠意的圓山花博公園同步亮相，另配合燈節活動再推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
斯里蘭卡6-1／印度洋上的馬丘比丘！攀上「天空之城」獅子岩 探訪卡西亞帕國王的瘋狂與孤寂
斯里蘭卡是一個很難不被喜歡的地方。叢林、野生動物、古老文明與純樸的人文氣息，讓這座位於印度洋上的島國，幾乎不需要太多說服，就能被愛上。除了下雪，上帝幾乎把所有美好的事物都留在這裡。但也正因為如此，當旅程結束後，讓我最難忘的，反而不是我原本以為最能打動我的那些風景。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
出國旅遊注意！華航超額行李費漲30美元、超大尺寸翻倍計費
旅客要注意了！華航從今（26）天起調整多項行李相關費用，包括超額行李費、預購額外託運行李費，還有超大尺寸行李費。其中，超額行李費每件最高調漲30美元，約台幣942元，而超大尺寸行李費則是全面調整為原本台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
託運行李箱上「這東西」別留！ 交通部提醒：恐導致無法準時抵達
不少旅客習慣將飛行時的行李託運貼紙留在行李箱上作紀念，但交通部近日在臉書粉絲專頁發文提醒，行李箱上的舊託運貼紙最好立即撕掉，以免影響行李運送。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 發表留言
國旅補助2千元沒了？總預算卡關 觀光署長：恐延到9月才上路
交通部觀光署原訂今年4月推出平日國旅優惠，包括自由行住宿2晚可獲補助2000元等，由於中央總預算仍卡在立法院，觀光署長陳玉秀今（1/27）表示，如果預算沒通過，將對觀光產業帶來打擊，若真的要延到下個淡季、9月才能實施，「那就太遺憾了」。太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝
不少旅客愛保留行李箱上的託運貼紙，當作旅行回憶的紀念。不過，交通部提醒，這些貼紙若不撕掉，可能會造成行李延誤，小小疏忽就可能讓你的行李飛錯航班。聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4則留言
東京車站新舊魅力融合！絕美洋風建築、眾IP專賣店齊聚、老郵局變身新穎商場東京站必看亮點
日本,東京,東京車站,皇居,KITTE,古蹟,推薦景點,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 東京車站是與其他縣市聯繫的交通樞紐，通往各地的新幹線皆由此出發，每天來往的旅客人數就超過百萬人次，車站主體的文藝復興式磚紅建築已有近百年歷史。車站與周邊百貨大樓構成購物、飲食、娛樂一次到位的車站城市「TokyoStation City」已然成形， 作為東京門戶的東京車站和丸之內地區以新穎面貌，展現在世界遊客眼前。景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬年走春好彩頭 大坑步道特色滿點 登頂保證「龍馬」精神
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】迎接115年馬年到來，想好要去哪裡走春討個好彩頭了嗎？特別推薦運動 […]觀傳媒 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
東京旅遊全攻略：「八重洲地下街Yaechika」購物美食一站到位
位於東京車站地下的「八重洲地下街Yaechika」，集購物、美食與咖啡廳於一體，是能一站體驗東京魅力的逛街聖地。本篇將從必逛店鋪、貼心服務到交通動線等面向，帶各位一次掌握完整逛街重點。JAPANKURU ・ 16 小時前 ・ 發表留言
立榮航空機械異常緊急折返澎湖機場！協調70旅客下機換乘
[Newtalk新聞] 立榮航空昨(26)日上午發生班機異常事件。自澎湖馬公飛往高雄的B7-8692班機，在滑行跑道時，出現儀表燈指示異常，緊急折返停機坪進行檢查。該班機共70名旅客，則由航空公司協調，搭乘其他航班轉運。 立榮航空昨日一架原訂上午9時15分自澎湖馬公飛往高雄的B7-8692班機，在滑行跑道時，機長發現儀表燈指示異常。立榮航空表示，出現異常訊號後，機長基於安全考量決定返回停機坪檢查，並疏導旅客下機。隨後依旅客行程需求，先協調部分旅客改搭上午10時的華信航空航班，其餘旅客則由立榮航空另行調派同機型班機載運。立榮航空指出，該班原機共70名旅客，均於當日下午3時30分前順利抵達高雄。 此外，因應此次機械異常調度，另有3班立榮航空航班受到影響，包括澎湖飛往台南、嘉義及高雄航線，航空公司已透過簡訊通知旅客延誤情形。查看原文更多Newtalk新聞報導八仙塵爆10週年！長庚救回40人存活率95% 追思已故醫莊秀樹：他把皮膚一塊塊種回來了Gmail與網銀恐遭駭！1.49億筆帳密裸奔 專家點名「這幾款」App快改密碼新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
出國人潮湧入！桃機教戰「加快安檢效率三步驟」提升通關效率
隨著寒假旅遊旺季來臨，出國旅遊熱度持續升溫，桃園機場也湧現出國人潮，對此桃機教戰「加快安檢效率三步驟」，確保旅客安檢通關一路順暢，整體效率大幅提升。Yahoo綜合報導 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出
漢來飯店事業群積極搶攻農曆新年商機，集結旗下三大據點，台北漢來、漢來日月行館與高雄漢來，推出相關住房優惠與年味十足精彩活動。農曆大年初一的上午，三館將同時於大門前方安排舞龍舞獅，以鑼鼓喧天的祈福熱鬧氛圍與所有旅客共同迎接新年。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
行李總是最慢出來？交通部喊「1習慣要改」否則增延誤風險
出國等托運行李時，發現同班機的旅客都已領走行李，自己的行李卻遲遲不見蹤影。對此，交通部指出，許多旅客捨不得撕除舊的行李托運貼紙，但機場行李輸送作業仰賴自動掃描條碼辨識，若未撕除舊貼紙，可能導致系統誤判，造成行李被送往錯誤航班，或因無法辨識而改由人工處理，進而延誤抵達時間。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言