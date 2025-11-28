台中泰安的秋冬好美 落羽松秘境、波斯菊花海、神隱少女隧道！還能泡溫泉賞秋色

Photo Credits：153_mom、t135792003

台中泰安的秋冬美景悄悄綻放！從金黃落羽松秘境、粉嫩波斯菊花海，到宛如《神隱少女》的夢幻綠意隧道，整個泰安彷彿被季節染上溫暖色調。想邊泡湯邊賞秋景的旅人，也能在泰安溫泉區，一邊享受山林霧氣、一邊眺望繽紛秋色。

【台中泰安秋冬秘境】

后里泰安羽粼落羽松秘境

火炎山大峽谷/波斯菊花海

后里圳磚橋/神隱少女風隧道打卡點

星巴克泰安門市/積木城堡風星巴克

泰安竹林秘境

泰安觀止溫泉會館/溫泉勝地賞秋色

后里泰安羽粼落羽松秘境

Photo Credits：153_mom、tpo5088、hychieh0901、tct__truth

中部的落羽松秘境可真多，不過后里泰安·羽粼落羽松近期在網路上討論度超高，更有人說是中部最美的落羽松秘境，不僅可以拍攝出落羽松蕭瑟卻紅黃繁茂的景緻，現場的濕地更能拍攝水面倒影，可說是超級好拍。

*落羽松目前已經進入尾聲，可得把握時間前往。

地址：台中市后里區重劃東路與安眉路口（泰安國小旁）

火炎山大峽谷/波斯菊花海

Photo Credits：sam19671126

台中后里中央觀光花市旁，有一處波斯菊花海開得正美麗，與有著台版大峽谷之稱的火焰山為背景，粉紅、桃紅與純白的花朵與蕭瑟山景，成為異國風情十足的美拍場地。

地址：台中市后里土城中路16號

后里圳磚橋/神隱少女風隧道打卡點

Photo Credtis: cindy_xu3ejo3、pierrehuang

后里八號隧道圳磚的場景有沒有很熟悉？這裡宛如神隱少女中火車駛出隧道的那瞬間的夢幻美景，已經成為IG社群媒體上的最新美拍聖地。

地址：台中市后里區圳磚橋（google地圖）

星巴克泰安門市/積木城堡風星巴克

Photo Credits：153_mom、tobeybears

人稱全台最夢幻星巴克之一，整座建築是白色木造童話風，外面還有旋轉木馬超浪漫！星巴克泰安南門市就位在國道一號的泰安休息站，超唯美的建築搭配童心感爆表的旋轉木馬，經過這邊不拍張美照實在不可能吧！

地址：台中市后里區安眉路113號

泰安竹林秘境

Photo Credits：t135792003、tintinghi 、a836024

不用飛到日本京都嵐山，在苗栗也有好拍的竹林祕境，藏身苗栗泰安雪霸國家公園烏嘎彥山，步道兩邊參天桂竹夾道，不到 200 公尺的幽幽小徑，讓人回想起電影《藝伎回憶錄》的場景；偶爾午後的雲霧湧起，則別有一番神祕仙氣。

地址：苗栗縣泰安鄉大興村3鄰63-10號

泰安觀止溫泉會館/溫泉勝地賞秋色

Photo Credits：dodolive.0101、yiyitzu、ariel_chen0404

泰安觀止位於泰雅族原住民部落的原始山林，以天然環境變化為主題，融入流水、陽光、森林、岩石、木頭等天然元素，打造擁有豐富人文藝術的渡假溫泉會館。溪畔旁的露天泡湯別具特色，打造遠離城市喧鬧的靜心、養生之地。

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號

撰文者/ 海的那編