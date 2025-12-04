台中泳池槍擊未遂案 議員批警先淡化案情後包裝戰功

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中10月間發生泳池槍擊未遂案，12月3日台中地檢署起訴後曝光。市議員不滿，警方當下卻稱毀損砸車淡化案情，後又包裝成戰功，無視市民恐懼；警方表示，為維護偵辦公正，未公開細節。

29歲陳姓男子10月10日在服用毒咖啡後，持改造手槍闖入台中西屯區一家游泳學校，當時葉姓教練正指導6歲女童、7歲男童練習，陳男跳入教學池並朝他們扣扳機，幸未擊發；陳男還在停車場以手槍敲打小客車擋風玻璃導致碎裂，車內母女驚嚇不已。

這起事件直到台中地檢署偵結，依殺人未遂起訴陳男，3日起訴書曝光後，外界才得知台中發生嚴重治安事件；台中市議會今天召開定期會，多名市議員痛批市府在重大治安事件，只會粉飾太平。

民進黨台中市議員陳淑華批評，重大治安事件卻是媒體揭露才曝光，許多市民反映市府怎能不發布消息，讓民眾提高警覺。

民進黨市議員周永鴻說，10月發生持槍攻擊案，當時市府僅輕描淡寫以「砸車」、「毀損」帶過，12月起訴書曝光，真相竟是犯嫌持槍闖入，近距離對人扣扳機，若非檢方起訴，市民還要被蒙在鼓裡多久。

民進黨市議員蔡耀頡指出，第六警分局3日還發布新聞稿，自詡為掃黑、緝毒、肅槍、打詐的「四邊形戰士」，現實是毒品槍枝在鬧區橫行，棒球隊打人、泳池邊開槍，警局高層卻忙著包裝華麗宣傳稿，無疑將市民恐懼當成美化數據素材。

第六警分局透過文字稿回覆，當時獲報內容為有犯嫌持槍毀損，員警到場先持槍警戒，趁犯嫌不備制伏逮捕，現場將改造手槍等危險物品排除，並立即送驗，經發現犯嫌疑有施用毒品，同步返回住處搜索。

警方指出，後經檢警調查，尚有其他待釐清查明事項，為維護偵辦公正性，未公開所有偵查細節及過程，直至台中地檢署起訴後，相關事證才被披露。（編輯：陳仁華）1141204