台中洲際棒球場美食！高CP值牛排主餐+自助吧超豐盛，韓式拌飯、越式河粉DIY全都有
正在尋找台中高CP值牛排吃到飽？或是洲際棒球場周邊美食？就來牛室炙燒牛排崇德洲際店，位於台中北屯區崇德路三段、鄰近洲際棒球場、漢神洲際購物廣場，牛室炙燒牛排389元起就能享受到主餐排餐與自助吧吃到飽，有現做披薩、越式牛肉河粉DIY、韓式拌飯DIY、多樣熱炒、生菜沙拉、水果、炸物、飯食、玉米濃湯、牛肉羅宋湯、飲料、冰品，成為家庭聚餐、朋友聚會、學生慶生、球賽前後用餐的台中聚餐熱門選擇。
牛室炙燒牛排目前有9家分店，其中台中就有4間：大墩、大里、 崇德洲際、中科玉門店。另外，牛室炙燒牛排在外縣市有：林口長庚店、板橋府中店、高雄鳳山店、高雄自由店、台南海安店。
牛室炙燒牛排崇德洲際店位在崇德路三段上，鄰近洲際棒球場、漢神洲際購物廣場，門口可停機車，靠近棒球場附近有多個收費停車場
店內空間明亮、簡潔俐落，走道相當寬敞，讓人來回取餐時不易擦撞。
孩童100公分以下免費，也有許多家庭客用推車帶小嬰兒來吃飯，現場有提供兒童椅，可說是對親子相當友善。
座位區多為４人桌，多人聚餐也很方便離開座位取餐。
牛室炙燒牛排自助吧區全部設置在後方，有飲料吧、熱炒區、飯食、湯品、現做披薩，另一側是生菜沙拉、冰淇淋。
菜單、商業午餐
牛室炙燒牛排排餐 389 元起，收10%服務費，孩童100公分以下免費、用餐時間為 90 分鐘，掃QR code點餐，但也有提供紙本菜單方便參考，請看➤ 完整菜單
雙人超牛套餐旁邊有【平日限定】的排餐優惠價格，平日整天(不包含星期五晚上)都可以選擇喔！
優惠活動、壽星優惠
不定時舉辦活動，活動內容與贈送品依現場公告為主。
當日壽星的前三天&後三天點排餐，送一杯飲品。
食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主
7周年優惠活動
自助吧吃到飽
平日排餐389元起附自助吧，有熱炒、現做披薩、越式牛肉河粉DIY、韓式拌飯DIY、炸物、烤物、沙拉、水果、湯品、飲料、冰品、甜點，選擇多元、不定時會上新品項。
光是我們用餐時間裡就看熱炒區換了2輪新菜，看很多客人都熟門熟路的不定時去巡田水看新菜，難怪超多人說自助吧比牛排還強！
披薩、炸物、烤物
現烤披薩大約有5~6種口味，要不是太容易飽了，還真想每一種口味都試看看
妮妮布魯當天看到就大概有５種口味：客家鹹豬肉、肉鬆海苔、蟹肉沙拉、珍珠奶茶披薩、起司黑松露。
其中最受歡迎的珍珠奶茶披薩，除了QQ的黑糖珍珠，還有一些棉花糖，厚厚的餅皮也相當Q軟，整體搭配起來好好吃！甜口味的熱銷程度不輸鹹口味呢！
炸物類有薯條、甜不辣、蝦餅、炸餃子，還有一些烤肉、烤食蔬，還看到一盤燉菜，裡面居然有淡菜呢！
熱炒區也很澎派，而且菜色也不定時換新，這天有炒飯、炒麵、烤雞翅、麻辣燙、燉牛肉、炒麻油雞、馬鈴薯泥、麻油米血小熱狗、炸魚塊、炒青菜。
居然還有炒蝦子、透抽、淡菜，這可不是7、8百元的百匯自助吧耶！居然也有這些海鮮食材，但不是每天都有提供，有遇到真的超幸運，一定馬上夾！！
沙拉吧
生菜沙拉吧不只蔬果種類多元，還有涼拌小菜、季節水果、甜點等選擇
小菜類的也可以用來加在韓式拌飯裡面
季節水果品項也是不定時更換，通常還會有一些小甜點，可以留意看看。
飯食類
白飯有日式咖哩和台式魯肉可以淋醬，而且魯肉中有很多鳥蛋、油豆腐～小朋友超愛
崇德洲際店也有提供鹹辣蘿蔔乾！
韓式拌飯DIY
很特別的是韓式拌飯可以ＤＩＹ，有木耳、菠菜、紅蘿蔔絲、豆芽菜、海苔任你搭配，最後一定要記得加韓式辣醬，好吃又好玩～妮妮布魯都非常喜歡～
我們喜歡加上滿滿海苔
還有現蒸燒賣、湯包、包子，每一款都想吃看看，可惜胃的空間不夠大~
烤麵包區有吐司、軟法兩種，搭配４種抹醬
湯品類
玉米濃湯旁提供麵包丁和烤酥皮，可以自己添加！妮妮加了好多酥皮，好好吃～
羅宋湯超有料，番茄、芹菜、紅蘿蔔可是很多啊！酸甜酸甜的超濃郁！
現沖牛肉河粉
一旁擺放湯碗，裡面河粉和牛肉片的份量是固定的，放入蔥花、檸檬丁，再淋上滾燙高湯
滾熱的高湯淋在牛肉片上成粉色感，軟嫩好吃~好多人都來排隊再續！
飲料
除了基本款的可樂系列、咖啡機必備，還有多款茶包可以自己沖泡、冰沙等。
咖啡機提供的是莫凡彼咖啡豆，還有HERSHEY’S好時可可，我們很愛喝好時可可歐蕾，滑順香甜不膩！
熊熊奶茶
壽星優惠送飲品的部分，很多人都會選“熊熊奶茶”、加珍珠免費，只是因為怕太飽，所以妮妮布魯選的是無珍珠版，小熊冰磚是紅茶口味，隨著慢慢融化更有茶香感，而且奶茶還可以免費續加一次
紅寶石紫蘇烏梅汁
用非常”ㄏ一ˊ花”的鑽石瓶子裝，還附上冰塊高腳杯，喝起來酸酸甜甜很開胃！感覺可以讓人胃口大開吃更多～哈哈
甜湯
除了飲料，甜湯不定時供應愛玉、仙草凍等品項。
冰品
提供餅乾甜筒放在冰箱中以免受潮變軟
除了單吃冰淇淋，還可以搭配小餅乾、軟糖、棉花糖，變化很多ㄟ
牛室炙燒牛排點排餐皆附自助吧吃到飽，滿多人趁著平日來點最便宜的平日限定389元排餐，然後大吃自助吧。
自助吧豐盛又多元的菜色來說真的很超值，現在去早午餐店吃個套餐+飲料通常也都快5百元，難怪很多人都是專程來吃牛室炙燒牛排的自助吧，而忽略了其實也有不錯的排餐。
頂級菲力牛排 6oz $570
基本上附牛肝菌奶油醬，另一個我們選綜合醬。
幾乎沒有多餘油脂的菲力牛排推薦選5分熟的程度，上桌之後一旁還有提供炙燒石可以自己加熱熟度。
如果溫度不夠可以跟店員說要更換炙燒石，但建議上桌之後就先吃牛排，這樣就能吃到最佳口感而且不用一直等著換炙燒石。
5分熟成度切下去還有肉汁，我們會放在炙燒石上微微燙一下，滋滋作響散發出香氣，放入口中細細品嘗，相當柔軟呢!!
牛室特製牛豬雙拼 $560
如果你是重肉量又想省荷包的人，選雙拚就對了！瞧瞧這厚度與份量，很可以啊！
不管是牛排或豬排，都相當有厚度，肉質部分以這價位和份量來說也是合理OK的喔！
基本款的豬排沒有甚麼油脂，但是不乾柴澀口，個人覺得口感OK，再搭配豐盛的自助吧真的很超值，難怪超多人點最便宜的牛室經典豬排！
想吃牛肉的，最基本款的牛室特製牛排也算不錯，邊緣帶點肉筋油脂比較需咀嚼。
喜歡豐盛一點的可以加價購海鮮，2隻海老炸蝦原價99元，趁著牛室7周年活動只要69元就吃得到喔！
周邊商品
配合洲際棒球場的特色，牛室設計多款球帽、球衣，還有可愛牛牛鑰匙圈。
牛室炙燒牛排7周年活動，2025年11/7~12/19來用餐，身分證中有7享有好禮三選一，可愛防水貼紙、造型鑰匙圈等你來拿！
牛室炙燒牛排搭配排餐389元起就能享有豐盛自助吧就很超值啦！不只是披薩很強，而是整個自助吧太過豐盛了，難怪會許多網友笑稱為被披薩耽誤的牛排店，也超多人只為自助吧而來，因此都點最便宜的排餐而忽略了其實牛室炙燒牛排也是有好吃的排餐啊!!
之前妮妮布魯吃過孜然烤小羊肩排，肉質嫩香好吃；如果你想便宜，很推薦你點平日限定優惠排餐；而重肉量的人可選牛豬雙拼大滿足！
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 崇德洲際店
電話訂位請洽 04-24228080
台中市北屯區崇德路三段689號
營業時間：上午11:00 – 下午3:00 、下午5:00 – 下午10:00
備註：收10%服務費，孩童100公分以下免費、用餐時間為 90 分鐘
文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記
