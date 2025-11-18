台中流感疫情升溫 36天奪6命
入冬首波寒流來襲，加上日本流感疫情大爆發，台中市近期不僅流感升溫，腸病毒亦傳出死亡案例。自今年10月流感季以來，台中市36天內已累計35例流感重症、6人死亡；另，龍井區1名僅1個月大的女嬰因感染腸病毒伊科病毒11型併發重症，9日因食慾不振送醫，10日病逝，病情又急又猛，讓家人措手不及。
根據疾管署統計，自10月1日至11月16日，台中市已累計35例流感併發重症，其中6人不幸死亡，目前仍有11名重症患者住院治療。衛生局指出，台中市目前主要流行的流感病毒株為A型H3N2。上周（第46周）社區再出現2起機構及1起校園群聚事件，均已啟動監測。臨床醫師觀察，近期不少個案是在日本旅遊後返台感染，再於家庭及社區持續傳播。
重症與死亡個案分析顯示，慢性病仍是最關鍵風險因子。上周新增2名重症個案均為60多歲男性，皆有多重慢性病史，雖已接種本年度流感疫苗，但於本月出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，經檢查皆已併發肺炎，目前仍住院治療。另外，1名70多歲男性因未接種年度疫苗，於10月底發病後病況急速惡化，近期病逝。
依類流感門急診監測資料，台中市目前仍在疫情高峰。近3周（第44至46周）類流感門急診就診量維持在1萬2000至1萬4000人次區間，明顯高於去年同期。
除流感外，腸病毒亦持續活躍，主要為克沙奇A型，但伊科病毒11型仍具重症風險。今年台中市已累計6例腸病毒重症，均為伊科病毒11型。衛生局長曾梓展提醒，高齡者與慢性病患者應盡速完成「流感＋新冠」雙疫苗接種，並落實勤洗手與環境清消，共同守住秋冬社區防疫防線。
