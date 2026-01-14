台中流行影音中心完工5年未啟用 市府遭批行政怠惰

台中流行影音中心完工五年都未營運，遭議員批新建物都成舊建築了。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕原名中台灣電影中心的「台中流行影音中心」於2020年12月完工，多位民進黨議員不滿的表示，今年已是2026年，該中心等於養蚊子養了5年，新建物早已變舊建築，至今仍無法清楚說明實際營運內容、核心定位與長期發展藍圖，是盧市府長期漠視文化，行政怠惰所導致的結構性問題。

新聞局表示，中流行影音中心採取促參OT模式招商，由威剛科技公司取得營運權，規劃引進多元影視音流行文化內涵，並承諾期初投資金額高達新台幣4.05億元。OT團隊刻正進行室內裝修工程施工等作業，招商作業也持續積極推動，全力趕辦，力拚2026年底對外營運。

廣告 廣告

議員黃守達指出，斥資17.17億元打造，台中流行影音中心於2020年12月完工，預計開館日期卻一拖再拖，時隔5年，不僅平白消耗多年維護成本，設備規格更有落後之虞。

黃守達認為，台中流行影音中心雖已成功OT出去，並標榜結合ACG、音樂與電影等多元元素，但至今仍無法清楚說明實際營運內容、核心定位與長期發展藍圖。對照北流、高流，皆以「流行音樂」作為明確主軸，形成城市品牌與產業聚落，中流卻在電影、動畫、遊戲、音樂的概念之間游移，什麼都包，卻什麼都說不清楚，讓外界難以形成具體圖像與期待。

議員林德宇批評台中流音中心是先天不足後天失調，屢次遭審計處點名要求改善，而前期興建工程延宕，OT營運廠商招商也多次流標，顯見當初建築物的興建設計、空間格局規劃及布置，都不符產業需求，空白長達5年，顯見盧市長無心於影音中心，更凸顯市府行政執行效率的低落。

林德宇表示，距離開幕營運剩不到1年時間，卻仍未見市府對流音中心有任何進度或營運方向的揭露，甚至可說是黑箱作業，難道台中市流行影音中心的營運，要再度跳票？市府應儘速針對流音中心整體營運規劃方向、期程對外說明，不容黑箱作業。

【看原文連結】

更多自由時報報導

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

中市8條捷運轉乘站最多是綠線 運量最高是藍線、最長是橘線

用「支語」慘遭炎上 四蒔甜點：完成相關蒐證必要時依法處理

今年首颱「洛鞍」最快明生成 週末外圍環流接近東南外海

