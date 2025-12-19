台中海洋館企鵝禁食20小時 只為進行年終大體檢

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中海洋館日前安排專業獸醫師團隊為館內麥哲倫企鵝年終大體檢。歷經20小時禁食的企鵝們，依序量體重、抽血，有些企鵝們還和飼育員「你追我跑」，體檢完總算可享受鮮魚大餐。

台中海洋館10月正式開幕，目前館內飼有6隻麥哲倫企鵝。台中海洋館今天發布新聞稿，麥哲倫企鵝屬於溫帶企鵝，對環境濕度與衛生要求極高，除日常照護作業，觀察外觀、監測每日攝食量外，也會定期接受體檢。

農曆新年將至，館方日前安排企鵝們進行年終健檢。中興大學獸醫學院獸醫師團隊執行血液及咽喉等檢測。透過專業數據分析，預防疾病發生的可能性，更能為每隻企鵝建立專屬的健康資料庫，守護牠們的身體狀況。

為了體檢企鵝們還接受20小時的禁食，企鵝們依序在隔離區候診。因企鵝從外觀難以辨識性別，飼育員細心地透過牠們翅膀上的身分證，也就是彩色臂環來確認身分。

有些企鵝還會跟飼育員玩起「你追我閃」的躲貓貓，最終都只能乖乖站上磅秤量體重，隨後由採檢人員於腳掌抽血，並貼上專屬小繃帶止血。體檢完成後，飼育人員觀察確認無異狀，企鵝們重返群體，享受館方準備的鮮魚大餐。（編輯：龍柏安）1141219