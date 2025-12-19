台中海洋館健檢 超萌企鵝量體重

台中海洋館「麥哲倫企鵝」乖乖量體重。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

歲末年終，台中海洋館的明星「麥哲倫企鵝」進行年度健檢，量體重、乖乖受檢的超萌模樣首度公開，療癒指數滿分。

「麥哲倫企鵝屬於溫帶企鵝，對環境濕度與衛生要求極高」。台中海洋館表示，除了日常的照護作業，如觀察外觀、監測攝食量外；館方更偕同中興大學獸醫學院獸醫師團隊，定期執行血液及咽喉等檢測。透過專業數據分析，不僅能預防疾病發生的可能性，更為每隻企鵝建立專屬的健康資料庫，全方位守護牠們的身體狀況。

廣告 廣告

台中海洋館企鵝們，既興奮又害怕地在隔離區候診。（記者陳金龍翻攝）

經歷二十小時禁食的企鵝，檢測當天就像準備打疫苗的小朋友般，既興奮又害怕地在隔離區候診。由於企鵝從外觀難以辨識性別，飼育員透過翅膀上的「身分證」彩色臂環確認身分。

有趣的是，被點名的企鵝還會跟飼育員玩起「你追我閃」的躲貓貓，最終才乖乖上秤量體重；隨後再由採檢人員於腳丫子抽血，並貼上專屬小繃帶止血。完成健檢、換上亮麗新羽的麥哲倫企鵝展現神采奕奕的姿態，準備在春節期間與大家見面。