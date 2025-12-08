台中海洋館化身冰雪宮殿 海中聖誕樹迎賓、再推五月天粉絲限定優惠

【緯來新聞網】隨著聖誕佳節腳步將近，台中海洋館即日推出最夢幻的「海洋冰雪聖誕」，館內不僅展示擁有「海中迷你聖誕樹」美名的大旋鰓蟲外，更將浪漫的水母區打造成猶如冰雪奇緣中的冰雪宮殿，讓遊客在夢幻的冰藍光影中，感受最獨特、最繽紛的海洋聖誕氣氛。另，適逢天團五月天成軍25週年巡迴演唱會於台中洲際棒球場盛大開唱，台中海洋館特別推出「五迷專屬優惠」。

互動餵食秀。（圖／台中海洋館提供）

以往只能深入海平面下才能觀察到的海中聖誕樹，將現身於台中海洋館。「大旋鰓蟲」因其鮮豔的鰓冠展開時，猶如一棵棵微小、色彩斑斕的聖誕樹立於礁石之上，又被潛水愛好者稱之為聖誕樹管蟲。牠們的鰓冠，也是牠們用來呼吸和濾食的器官，猶如兩棵螺旋狀展開的聖誕樹，色彩極為豐富，從豔紅、亮黃到寶藍色都有。



當牠們感到受到驚嚇時，會瞬間將整個鰓冠迅速收回堅硬的鈣質棲管中，猶如變魔術般消失，展現出可愛又靈敏的一面 。除海中聖誕樹外，還有自帶聖誕節標準配色的「模里西斯鞭腕蝦」(又名白襪蝦)，其大紅體色加上點點雪花，配上像是穿上白襪子的足部，像極了掛在聖誕樹上的紅白聖誕襪。

廣告 廣告

猶如兩棵螺旋狀展開聖誕樹的藍色鰓冠。（圖／台中海洋館提供）

除了展示可愛的「迷你聖誕樹」及白襪蝦外，廣受歡迎的水母區也將全面升級，化身為晶瑩剔透的冰雪世界。從外側向中心層層推疊的冰裂紋美景，彷彿Elsa用手指輕拂了水母區的地面與牆面，搭配緩緩落下的雪花點綴，猶如走進了冰雪童話世界。而12/19-12/26聖誕老人也將快閃台中海洋館的黑潮之海，與大家歡度溫馨的聖誕佳節。

充滿冰裂紋的沉浸式投影。（圖／台中海洋館提供）

12月底適逢五月天成軍25週年巡迴演唱會於台中洲際棒球場盛大開唱，台中海洋館也特別推出「五迷專屬線上優惠」！五迷們憑五月天「回到那一天」演唱會台中場次的購票憑證，至台中海洋館官方網站購買12/25-1/6入館參觀的全票，即可享有 450元優惠價 (原票價500元)。



無論是想近距離觀察奇特的海洋生物、沉浸在冰藍光影交織的夢幻冰雪宮殿，或是把握機會與快閃的聖誕老人合影，台中海洋館都是今年聖誕假期最值得造訪的景點。今年聖誕，就邀請親朋好友一起來到台中海洋館，感受最溫馨、最夢幻的冰雪海洋聖誕氣氛，為一年劃下完美句點！

更多緯來新聞網報導

陳怡蓉息影7年想復出了！戲隱忍不住 與尪上演「愛情武打片」

楊祐寧升格三寶爸！老婆阿梅露孕肚證實 開心喊：今年報到